الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى يوم الأربعاء المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي متمركز على الصحراء الليبية، يتقدم نحو الصحراء الغربية، ويصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة، الدكتورة إيمان شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البلاد ستشهد غدا، الأحد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا، ومائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية، والصغرى بين 21 و22 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تتراوح العظمى بين 27 و30 درجة، والصغرى بين 18 و22 درجة على السواحل الشمالية، وتسجل شمال الصعيد 30 إلى 31 درجة للعظمى، و17 إلى 18 درجة للصغرى، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 32 و33 درجة للعظمى، و19 و21 درجة للصغرى.

وأضافت أن بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مناشدة قائدي المركبات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والصحراء الغربية.

ولفتت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وحول توقعات الحالة الجوية خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر، توقعت شاكر استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و28 درجة على السواحل الشمالية، وبين 28 و32 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 33 و37 درجة على جنوب الصعيد.

وذكرت أن الطقس سيكون خريفيا حارا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى استمرار تكون الشبورة المائية من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، فضلا عن نشاط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، أوضحت أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان 32 درجة للعظمى و20 للصغرى يوم الاثنين، و30 للعظمى و20 للصغرى الثلاثاء، و31 للعظمى و20 للصغرى الأربعاء، و28 للعظمى و19 للصغرى الخميس، و28 للعظمى و18 للصغرى الجمعة.

وأضافت أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تسجل 28 درجة للعظمى و18 للصغرى يومي الاثنين والثلاثاء، و27 للعظمى و18 للصغرى يومي الأربعاء والخميس، و26 للعظمى و18 للصغرى الجمعة.

وأوضحت أن درجات الحرارة بشمال الصعيد تبلغ 33 درجة للعظمى و17 للصغرى أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، و30 للعظمى و15 للصغرى الخميس، و28 للعظمى و15 للصغرى الجمعة.

وبالنسبة لجنوب الصعيد، توقعت أن تسجل درجات الحرارة 37 درجة للعظمى و20 للصغرى الاثنين، و36 للعظمى و21 للصغرى الثلاثاء، و37 للعظمى و21 للصغرى الأربعاء، و35 للعظمى و21 للصغرى الخميس، و33 للعظمى و21 للصغرى الجمعة.

واختتمت شاكر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة.