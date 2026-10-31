حالة الطقس في مصر.. موعد ارتفاع الحرارة وفرص الأمطار حتى 5 نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، محذرة من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اعتبارًا من غد، الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن تبلغ ذروتها يوم الاثنين 2 نوفمبر، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 5 درجات مئوية، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد البلاد خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر 2026 أجواء خريفية تتسم بارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة والوجه البحري بين 29 و32 درجة مئوية، بينما تسجل في السواحل الشمالية ما بين 27 و30 درجة مئوية، وترتفع في جنوب الصعيد لتتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

ما حالة الطقس اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 في مصر؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026، تشهد استقرارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 27 درجة مئوية، وسط أجواء خريفية مستقرة نسبيًا.

وأشارت الهيئة إلى ظهور غطاء سحابي مكوّن من السحب المتوسطة والعالية على مناطق شمال البلاد، امتدادًا إلى شمال الصعيد وسيناء، وهو ما يؤدي إلى حجب جزئي لأشعة الشمس خلال فترات من اليوم.

وتتزامن هذه الأجواء مع فرص متفاوتة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، حيث تتزايد فرص هطول الأمطار على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم السبت في القاهرة والمحافظات؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من صحراء مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وفي المقابل، توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ 10% تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوقعات المعلنة، إذ تتركز الاحتمالات الأكبر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تنخفض احتمالات سقوطها على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كيف تتغير درجات الحرارة في مصر من الأحد 1 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة الممتدة من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026 ستشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار الأجواء الخريفية التي تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تتجه الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وبحسب التوقعات، تتوزع درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على النحو الآتي، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري درجات حرارة تتراوح من 29 إلى 32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في السواحل الشمالية من 27 إلى 30 درجة مئوية، وتسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة تتراوح من 33 إلى 37 درجة مئوية.

متى ترتفع درجات الحرارة في القاهرة وتصل إلى 32 درجة؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 5 درجات مئوية، مقارنة بدرجة الحرارة العظمى المسجلة اليوم السبت والبالغة 27 درجة مئوية.

ويأتي هذا الارتفاع ضمن موجة مؤقتة من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتشمل تأثيراتها عددًا من المناطق، من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع اختلاف درجات الحرارة المتوقعة من منطقة إلى أخرى.

ومن المنتظر أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا للتوقعات التي أعلنتها الهيئة، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس مهمة للتعرف على طبيعة الأجواء خلال الأيام المقبلة.

ما الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة؟

إلى جانب الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عدد من الظواهر الجوية المتوقع ظهورها خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر 2026، وفي مقدمتها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح أحيانًا خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وبالنسبة إلى فرص سقوط الأمطار، فتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة غدًا الأحد 1 نوفمبر 2026، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ما درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 1 نوفمبر 2026؟

تشهد درجات الحرارة يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 ارتفاعًا على عدد من المناطق، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 30 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد 33 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

كم تبلغ درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026؟

تشهد البلاد يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع وصول العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 32 درجة مئوية، والصغرى إلى 20 درجة.

وتسجل السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما تبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 32 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وترتفع في جنوب الصعيد إلى 37 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

ما درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026؟

تتراجع درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إلى 30 درجة مئوية، مع تسجيل الصغرى 20 درجة، بينما تبلغ العظمى في السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 18 درجة.

وفي شمال الصعيد، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 36 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

كيف تكون حالة الطقس يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026؟

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 20 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 33 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 36 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

ما درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026؟

تشير توقعات درجات الحرارة ليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تبلغ درجات الحرارة في السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

أما شمال الصعيد، فتسجل درجات الحرارة فيه 30 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى، في حين تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 36 درجة مئوية، والصغرى إلى 21 درجة.

وتكشف هذه التوقعات عن اختلاف درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، مع تسجيل أعلى درجة حرارة متوقعة في جنوب الصعيد يوم الإثنين 2 نوفمبر، وتبلغ 37 درجة مئوية، بالتزامن مع الارتفاع المؤقت الذي تشهده البلاد قبل عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددًا.