قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يتهم إثيوبيا باستخدام مطار أصوصا لإطلاق مسيّرات الدعم السريع.. ويحتفظ بحق الرد
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يبحثان بالمنامة تعزيز العلاقات الثنائية
عراقجي يحدد موقف طهران من رسالة فانس.. إيران تحدد شروطها قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني
9 عقود على طاولة حسام الزناتي فور توليه منصبه في الزمالك
حرب إلكترونية في مضيق هرمز.. هل نجحت إيران في اختراق طائرة أمريكية مسيرة والاستيلاء على أسرارها؟
وزير الخارجية لنظيره البحرينى: أمن دول الخليج أحد ثوابت الأمن القومي المصري
سعر الدولار في البنوك الآن
وزير الخارجية يجدد رفض القاهرة المساس بأمن الخليج كأحد ثوابت الأمن القومي المصري
الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً حوثياً في جبهة حيفان.. تطورات ميدانية جديدة جنوب تعز
حكم السواك في الإسلام.. اعرف 5 مواقف يستحب استعماله فيها
الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس في مصر.. موعد ارتفاع الحرارة وفرص الأمطار حتى 5 نوفمبر

حالة الطقس في مصر.. موعد ارتفاع الحرارة وفرص الأمطار حتى 5 نوفمبر
حالة الطقس في مصر.. موعد ارتفاع الحرارة وفرص الأمطار حتى 5 نوفمبر
عبد الفتاح تركي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، محذرة من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اعتبارًا من غد، الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن تبلغ ذروتها يوم الاثنين 2 نوفمبر، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 5 درجات مئوية، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مجددًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد البلاد خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر 2026 أجواء خريفية تتسم بارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

اقرأ أيضًا:

إعادة فتح ميناء برج البرلس واستئناف حركة الصيد عقب تحسن الطقس

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة والوجه البحري بين 29 و32 درجة مئوية، بينما تسجل في السواحل الشمالية ما بين 27 و30 درجة مئوية، وترتفع في جنوب الصعيد لتتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

 

ما حالة الطقس اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 في مصر؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، السبت 31 أكتوبر 2026، تشهد استقرارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 27 درجة مئوية، وسط أجواء خريفية مستقرة نسبيًا.

وأشارت الهيئة إلى ظهور غطاء سحابي مكوّن من السحب المتوسطة والعالية على مناطق شمال البلاد، امتدادًا إلى شمال الصعيد وسيناء، وهو ما يؤدي إلى حجب جزئي لأشعة الشمس خلال فترات من اليوم.

وتتزامن هذه الأجواء مع فرص متفاوتة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، حيث تتزايد فرص هطول الأمطار على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم السبت في القاهرة والمحافظات؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من صحراء مطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وفي المقابل، توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ 10% تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوقعات المعلنة، إذ تتركز الاحتمالات الأكبر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تنخفض احتمالات سقوطها على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

 

كيف تتغير درجات الحرارة في مصر من الأحد 1 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة الممتدة من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026 ستشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع استمرار الأجواء الخريفية التي تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تتجه الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وبحسب التوقعات، تتوزع درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على النحو الآتي، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري درجات حرارة تتراوح من 29 إلى 32 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في السواحل الشمالية من 27 إلى 30 درجة مئوية، وتسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة تتراوح من 33 إلى 37 درجة مئوية.

 

متى ترتفع درجات الحرارة في القاهرة وتصل إلى 32 درجة؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ارتفاع درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 5 درجات مئوية، مقارنة بدرجة الحرارة العظمى المسجلة اليوم السبت والبالغة 27 درجة مئوية.

ويأتي هذا الارتفاع ضمن موجة مؤقتة من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتشمل تأثيراتها عددًا من المناطق، من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع اختلاف درجات الحرارة المتوقعة من منطقة إلى أخرى.

ومن المنتظر أن تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا للتوقعات التي أعلنتها الهيئة، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس مهمة للتعرف على طبيعة الأجواء خلال الأيام المقبلة.

حاله الطقس

ما الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة؟

إلى جانب الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عدد من الظواهر الجوية المتوقع ظهورها خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر حتى الخميس 5 نوفمبر 2026، وفي مقدمتها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح أحيانًا خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وبالنسبة إلى فرص سقوط الأمطار، فتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة غدًا الأحد 1 نوفمبر 2026، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ما درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 1 نوفمبر 2026؟

تشهد درجات الحرارة يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 ارتفاعًا على عدد من المناطق، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 30 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد 33 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

كم تبلغ درجات الحرارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026؟

تشهد البلاد يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع وصول العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 32 درجة مئوية، والصغرى إلى 20 درجة.

وتسجل السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما تبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 32 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وترتفع في جنوب الصعيد إلى 37 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

ما درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026؟

تتراجع درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 إلى 30 درجة مئوية، مع تسجيل الصغرى 20 درجة، بينما تبلغ العظمى في السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 18 درجة.

وفي شمال الصعيد، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى إلى 17 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 36 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

من مراقبة السماء إلى الذكاء الاصطناعي .. رحلة التنبؤ بالطقس من الماضي إلى الحاضر

كيف تكون حالة الطقس يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026؟

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 درجة حرارة عظمى تبلغ 31 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 20 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد 33 درجة مئوية للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 36 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

ما درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026؟

تشير توقعات درجات الحرارة ليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تبلغ درجات الحرارة في السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

أما شمال الصعيد، فتسجل درجات الحرارة فيه 30 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى، في حين تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 36 درجة مئوية، والصغرى إلى 21 درجة.

حالة الطقس

وتكشف هذه التوقعات عن اختلاف درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، مع تسجيل أعلى درجة حرارة متوقعة في جنوب الصعيد يوم الإثنين 2 نوفمبر، وتبلغ 37 درجة مئوية، بالتزامن مع الارتفاع المؤقت الذي تشهده البلاد قبل عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددًا.

حالة الطقس اليوم في مصر حالة الطقس في مصر الأرصاد الجوية اليوم درجات الحرارة اليوم حالة الطقس غدًا الطقس في مصر نوفمبر 2026 ارتفاع درجات الحرارة موعد انخفاض درجات الحرارة توقعات الطقس في مصر درجات الحرارة في القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

احد الشهود العيان

ضحايا لقمة العيش| تفاصيل حادث الطريق الاوسطى.. 10 وفيات و24 مصابا..والأهالي: السائق هو السبب وولادنا بيشتغلوا عشان يساعدونا

أشرف حكيمي

عقده يمتد حتى 2029.. لماذا يسابق باريس سان جيرمان الزمن لتحصين مستقبل حكيمي؟

ارسنال وليفربول

من يحسم معركة أنفيلد.. صلابة أرسنال الدفاعية أم أسلحة ليفربول الهجومية؟

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد