ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

تقدم محام ببلاغ ضد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، طالب فيه بفحص مصادر أمواله المتحصلة من البث المباشر عبر منصة تيك توك، والتحقق من قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها، التي تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات.

وجاء بالبلاغ أن عودة شاكر إلى الظهور عبر تيك توك وتلقيه عددًا كبيرًا من الهدايا الإلكترونية خلال بث مباشر، تثير تساؤلات بشأن مصادر تلك الأموال وقيمتها الفعلية وآليات تحويلها إلى مستحقات مالية، وأن أن ما سبق نشره بشأن التحقيقات المتعلقة باتهام شاكر بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، مطالبًا بالتحقق مما إذا كانت عوائد البث المباشر الأخير ترتبط بالأموال محل التحقيقات السابقة.

وأضاف البلاغ بمطالبته بالكشف عن إجمالي قيمة الهدايا التي تلقاها شاكر، وصافي أرباحه بعد خصم عمولات المنصة، وفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية المرتبطة به، ومدى توافق إيراداته مع مصادر دخله المعلنة وإقراراته الضريبية.

وأكد بالبلاغ ضرورة مخاطبة منصة تيك توك للحصول على بيانات البث المباشر وسجل الهدايا والمعاملات المالية، وإجراء تحريات مالية موسعة لتحديد مصادر الأموال ومساراتها.