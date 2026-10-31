اعترافات بالتجسس لصالح بكين.. السجن 30 شهرًا لمواطنين صينيين في أمريكا

قضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة بسجن مواطنين صينيين، لي ران لاي ويوناس تشين، لمدة 30 شهرًا، بعد اعترافهما بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الصيني.

الحكم على مواطنين صينيين في أمريكا

وحسب وكالة رويترز، حاولت تجنيد أفراد من الجيش الأمريكي وجمع معلومات عن منشآت عسكرية وعناصر في القوات المسلحة الأمريكية.



ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، نقل المتهمان أموالًا إلى مواقع سرية ومخفية، مقابل الحصول على معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.



وبدأ نشاطهما في مايو 2021، قبل أن يُكشف أمرهما في يونيو 2025، حين أُلقي القبض عليهما.



كما قضت المحكمة بإخضاعهما للمراقبة لمدة ثلاث سنوات عقب الإفراج عنهما.