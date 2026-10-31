تقارير: ترامب يعتزم شن هجوم على إيران الأربعاء المقبل

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءها في منطقة الخليج بضرورة الاستعداد لجولة من الضربات العسكرية «قصيرة ومكثفة» ضد إيران، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، وفقًا لما أورده موقع MS NOW.

تقرير أمريكي: ترامب يعتزم شن هجوم على إيران بعد يوم من انتخابات التجديد النصفي



وفي سياق متصل، أفادت تقارير عربية بأن وفدًا أمريكيًا سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، على خلفية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران.



وأوضحت صحيفة هآرتس أن الإدارة الأمريكية أبلغت حلفاءها في دول الخليج بضرورة الاستعداد لجولة ضربات عسكرية قصيرة ومكثفة، في وقت مبكر من يوم 4 نوفمبر، أي بعد يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.