ديربي ميلانو يشعل صراع القمة.. يوفنتوس ونابولي في اختبار فض الشراكة بالدوري الإيطالي

تدخل منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم منعطفاً جديداً مع انطلاق مباريات الجولة العاشرة التي تحمل مواجهات من العيار الثقيل قد تعيد رسم خريطة المنافسة على المراكز المتقدمة في ظل احتدام الصراع بين كبار الكالتشيو وتباين طموحات الأندية الساعية إلى فرض سيطرتها على جدول الترتيب.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى مدينة ميلانو التي تستعد لاحتضان واحدة من أكثر المواجهات جماهيرية وتاريخية في الكرة الإيطالية عندما يلتقي إنتر ميلان مع جاره وغريمه التقليدي إيه سي ميلان على ملعب «سان سيرو» مساء اليوم السبت في ديربي يحمل أهمية استثنائية للفريقين سواء على مستوى المنافسة على الصدارة أو استعادة الثقة وتصحيح المسار.

ولا تتوقف أهمية الجولة عند ديربي ميلانو إذ تشهد أيضاً مواجهة روما أمام أودينيزي في اختبار جديد لطموحات فريق العاصمة في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية قبل أن تتجه الأنظار غدا الأحد إلى القمة المرتقبة بين يوفنتوس ونابولي التي تبدو بمثابة مواجهة مباشرة لتحديد هوية الفريق القادر على تجاوز كبوته والاقتراب من فرق المقدمة.

إنتر وميلان.. صراع الزعامة تحت ضغط النتائج

يدخل إنتر ميلان مواجهة الديربي بأفضلية معنوية وفنية واضحة بعدما نجح في استعادة صدارة الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة عقب انتصاره على فينيزيا بهدفين دون رد في منتصف الأسبوع ليواصل الفريق عروضه القوية ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة على اللقب.

ويعيش إنتر فترة مميزة تحت قيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو الذي نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق أفضل انطلاقة في تاريخ النادي خلال حقبة احتساب النقاط الثلاث وهو ما يعكس حجم الاستقرار الذي يعيشه الفريق على مستوى النتائج وقدرته على التعامل مع ضغوط المنافسة المبكرة.

ويطمح إنتر إلى استغلال الحالة الإيجابية التي يعيشها من أجل توجيه رسالة قوية إلى منافسيه خاصة أن الفوز على ميلان لن يمنحه النقاط الثلاث فحسب بل سيعزز موقعه في الصدارة ويمنحه أفضلية معنوية كبيرة في سباق اللقب فضلاً عن توجيه ضربة مباشرة لأحد أبرز منافسيه التقليديين.

لكن مهمة رجال كيفو لن تكون سهلة في ظل الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق وفي مقدمتها غياب القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ حقيقي لإيجاد البديل المناسب والحفاظ على الفاعلية الهجومية للفريق.

في المقابل يدخل إيه سي ميلان الديربي تحت ضغوط متزايدة بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام بولونيا بنتيجة 4-2 في نتيجة كشفت عن بعض المشكلات التي تحتاج إلى معالجة سريعة خصوصاً على المستوى الدفاعي وأعادت علامات الاستفهام حول قدرة الفريق على الحفاظ على استقراره خلال المواجهات الكبرى.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 18 نقطة ويأمل في استغلال الديربي لإعادة ترتيب أوراقه والعودة إلى دائرة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى إذ يدرك الفريق أن الخسارة أمام إنتر قد توسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط وهو ما سيضعه أمام مهمة أكثر صعوبة في مطاردة الصدارة.

ويواجه الجهاز الفني لميلان أزمة إضافية بسبب الغيابات بعدما تأكد غياب المدافع فيكايو توموري إلى جانب المهاجم البديل صامويل تشوكويزي والجناح البلجيكي أليكسيس سالميكرز وهو ما يقلص الخيارات المتاحة أمام المدرب ويزيد من صعوبة التعامل مع المواجهة.

تاريخ الديربي يمنح المواجهة حسابات استثنائية

تحمل مواجهة إنتر وميلان إرثاً تاريخياً كبيراً بعدما التقى الفريقان في 240 مباراة رسمية بمختلف البطولات تفوق خلالها إنتر بتحقيق 91 انتصاراً مقابل 79 فوزاً لميلان بينما انتهت 70 مواجهة بالتعادل.

وعلى المستوى التهديفي سجل لاعبو إنتر 334 هدفاً في شباك غريمهم التقليدي مقابل 314 هدفاً لميلان في أرقام تعكس حجم المنافسة التاريخية بين قطبي المدينة الإيطالية والندية التي ظلت حاضرة في مواجهاتهما على مدار أكثر من قرن.

ولا تقتصر حسابات الديربي على الأرقام التاريخية فالمواجهة الحالية تأتي في توقيت حساس للغاية إذ يسعى إنتر إلى تأكيد أحقيته بالصدارة بينما يبحث ميلان عن استعادة توازنه وإثبات قدرته على منافسة الكبار وهو ما يجعل نتيجة المباراة مؤثرة بصورة مباشرة في شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة.

روما يبحث عن خطوة جديدة نحو المربع الذهبي

وبعيداً عن صراع مدينة ميلانو يخوض روما مواجهة مهمة خارج ملعبه أمام أودينيزي السبت على أرضية ملعب «فريولي» في لقاء يسعى خلاله فريق العاصمة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويدخل روما المباراة بمعنويات مرتفعة عقب نجاحه في تجاوز عقبة كالياري خلال الجولة الماضية وهو ما يمنحه دفعة مهمة قبل اختبار أودينيزي الذي يتطلب قدراً كبيراً من التركيز خاصة أن اللعب خارج الأرض يمثل تحدياً مختلفاً للفريق العاصمي.

لكن أودينيزي لن يكون منافساً سهلاً إذ يسعى الفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض تعادله السلبي أمام بارما في الجولة الماضية والعودة إلى طريق الانتصارات على حساب أحد أبرز أندية المسابقة.

يوفنتوس ونابولي.. قمة لتصحيح المسار وفض الشراكة

وتتواصل مواجهات العيار الثقيل في الجولة العاشرة الأحد عندما يستضيف يوفنتوس نظيره نابولي في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على المراكز المتقدمة بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ليصبح الفوز ضرورياً لكل منهما من أجل الانفراد بموقع أفضل في جدول الترتيب.

ويدخل يوفنتوس المواجهة بحثاً عن تجاوز آثار الخسارة المفاجئة أمام جنوا بهدفين دون رد في الجولة الماضية وهي النتيجة التي أوقفت رصيد الفريق عند 14 نقطة وكشفت عن تراجع في الأداء والتركيز بعدما فشل في التعامل مع المنافس بالشكل المطلوب.

وعلى الجانب الآخر يدخل نابولي المواجهة بحالة معنوية أفضل بعدما حقق فوزاً عريضاً على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف ليصل إلى النقطة 14 ويحتل المركز السابع متقدماً على يوفنتوس بفارق الأهداف فقط.

ويمثل الانتصار الأخير دفعة مهمة لنابولي قبل القمة بعدما نجح الفريق في استعادة فاعليته الهجومية وتقديم أداء مقنع وهو ما يمنحه ثقة إضافية في قدرته على الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب يوفنتوس.