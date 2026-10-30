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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث فرص التعاون في إدارة منظومة المياه والخدمات اللوجستية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

استكمالًا لسلسلة لقاءاته مع الشركات الإيطالية على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءين مع ممثلي شركتي «إيدروستودي» و«KLN Project»، لبحث فرص التعاون في إدارة منظومة المياه والخدمات اللوجستية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية.

والتقى الدكتور محمد عوض المهندسة بايا عيساوي، مسؤولة تطوير الأعمال الدولية بشركة «إيدروستودي»، لبحث فرص التعاون في إدارة منظومة المياه، وتوظيف الخبرات والتكنولوجيا في تطوير مشروعات المياه، بما يشمل تحلية المياه وإدارة الموارد المائية وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، بما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة المنظومة، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، واستكشاف فرص الشراكة والتوسع في السوق المصرية.

بحث فرص التعاون في الخدمات اللوجستية 

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة مع فيديريكا بلاسيدي، المدير الإقليمي لشركة «KLN Project (Italia) S.p.A»، بحضور فابيو بيلي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات، لبحث فرص التعاون في الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد ونقل المعدات الصناعية الثقيلة.

وناقش الجانبان فرص استفادة الشركة من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مركز إقليمي للعمليات والخدمات اللوجستية، بما يدعم توسعها في أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

رئيس هيئة الاستثمار الشرق الأوسط شمال أفريقيا مصر إيطاليا المناطق الحرة

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