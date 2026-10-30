تليفزيون بريكس: إندونيسيا تستعد لاختيار موقع أول محطة طاقة نووية في البلاد

بدأت السلطات الإندونيسية إجراء دراسات فنية واقتصادية وتقييم معايير السلامة لاختيار موقع لإنشاء أول محطة طاقة نووية في البلاد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

وذكرت شبكة تليفزيون بريكس الدولية اليوم أن المواقع المحتملة تشمل أرخبيل رياو، وكاليمانتان، وسومطرة، وجزيرة هالماهيرا، ومن المقرر الانتهاء من تحديد الموقع بحلول عام 2027 على أقصى تقدير.

وتجري الحكومة دراسات جدوى دقيقة وتستكشف فرص الشراكة مع دول رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا النووية، مثل روسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

ووفقا لخطط شركة الطاقة المملوكة للدولة، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لأول محطة طاقة نووية في البلاد بحلول عام 2032، بطاقة أولية تبلغ 250 ميجاوات.

وعلى المدى الطويل، تهدف إندونيسيا إلى رفع قدرتها في مجال الطاقة النووية لتصل إلى ما بين 35 و42 جيجاوات بحلول عام 2060.. ومن المتوقع بحلول ذلك الوقت أن تساهم الطاقة النووية في تلبية ما يصل إلى 12.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولي في البلاد.