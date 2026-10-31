عمرو يوسف يرفع شعار كامل العدد في «أنا مش عارفني».. ويتصدر التريند لهذا السبب

يواصل النجم عمرو يوسف رفع شعار «كامل العدد» لليوم التاسع على التوالي، من خلال مسرحيته «أنا مش عارفني»، التي تحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط إقبال كبير من الجمهور على حضور عروضها، التي تختتم الأحد المقبل.

وفي سياق آخر، تصدر عمرو يوسف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، عقب ظهوره المفاجئ في مسلسل «خمسين خمسين» أمام النجمة كندة علوش، في إطلالة حظيت بتفاعل واسع وإعجاب الجمهور.

وتُعد مسرحية «أنا مش عارفني» من العروض المسرحية المشاركة في موسم الرياض، حيث تُعرض يوميًا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض.

ويجسد عمرو يوسف خلال أحداث المسرحية شخصية «عمر»، وهو طيار يضطر إلى اللجوء لطبيب نفسي، بعدما تكتشف حبيبته مجموعة من العيوب في شخصيته وتطالبه بالتخلص منها. ويلجأ الطبيب إلى أسلوب علاجي غير تقليدي، من خلال جهاز ينقل عمر عبر عصور زمنية مختلفة، ليظهر في كل عصر بملابس وشخصية وحياة مغايرة، في رحلة كوميدية يخوضها من أجل تغيير صفاته وإرضاء حبيبته.

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب عمرو يوسف كل من أسماء جلال، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وأحمد عبد الوهاب، وآية عبد الرازق، وصلاح الدالي، ويمنى طولان. والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكيمز، وإخراج محسن رزق.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يستعد عمرو يوسف للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «180»، المقرر أن يتكون من 15 حلقة، ويخرجه أحمد ماجد المصري، ويجسد يوسف خلال أحداثه شخصية ضابط دفاع مدني.



