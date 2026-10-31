موعد مباراة حمزة عبد الكريم مع برشلونة أمام ألافيس

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة جديدة في منافسات الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر المسابقة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.



موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، حيث تذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حمزة عبد الكريم يقترب من قائمة برشلونة

وعلى صعيد آخر، تترقب الجماهير المصرية موقف المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من الظهور مع الفريق الكتالوني خلال مواجهة ألافيس، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية انضمامه لقائمة برشلونة في المباراة.

ويأتي ذلك في ظل الظروف والغيابات التي يعاني منها الفريق، وهو ما قد يمنح اللاعب المصري فرصة للتواجد ضمن اختيارات المدير الفني الألماني هانزي فليك، في انتظار الإعلان الرسمي عن قائمة الفريق للمواجهة.