أول تعليق أمريكي على أحداث المحكمة الدستورية في بولندا

وصف السفير الأمريكي لدى بولندا توم روز التطورات التي شهدتها الساحة أمام مبنى المحكمة الدستورية البولندية مساء الجمعة بأنها خطيرة للغاية .

وعبر منصة إكس قال السفير الأمريكي : إن البلاد قد تكون أمام مواجهة غير مسبوقة تتعلق بكيفية استخدام الحكومة لسلطات الدولة، وباستقلال إحدى المؤسسات الدستورية وسلطتها.

وأشار إلى أن الطرفين يقدمان روايتين متباينتين تماماً بشأن ما حدث والأسباب التي أدت إليه.

كما حذّر الدبلوماسي الأمريكي من أن تجمع آلاف الأشخاص أمام المحكمة يزيد من حدة التوتر في وضع وصفه أصلاً بالخطير، مؤكداً أن آخر ما تحتاج إليه بولندا هو اندلاع مواجهة قد تتطور إلى أمر أكثر خطورة.

وإستطرد قائلا : الوقائع النهائية لما حدث لم تتضح بعد، وأن الروايات المتعارضة تستدعي التعامل بحذر مع التطورات، في ظل الاحتقان الذي تشهده البلاد على خلفية الأزمة المتعلقة بالمحكمة الدستورية.

كما شدد السفير على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب بولندا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الحكم على الخلافات الداخلية البولندية أو التدخل فيها ليس من اختصاص واشنطن.

وأتم : بلاده تهتم باستقرار بولندا وأمنها ومستقبلها الديمقراطي، وأن الولايات المتحدة تنظر إلى بولندا باعتبارها صديقاً وحليفاً تفخر بعلاقته معها.