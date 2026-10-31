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بولندا تعلن إغلاق الطرق في وسط وارسو بسبب الاضطرابات قرب مبنى المحكمة الدستورية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا تعلن إغلاق الطرق في وسط وارسو بسبب الاضطرابات قرب مبنى المحكمة الدستورية

بولندا
بولندا
محمود نوفل

أعلنت السلطات البولندية إغلاق الطرق في وسط وارسو بسبب الاضطرابات قرب مبنى المحكمة الدستورية.

ماذا يحدث في بولندا ؟

وكان القاضية آنا كوروين-بيوتروفسكا قد أصدرت أوامر بتعليق مهام رئيس المحكمة بودجان سفيتشكوفسكي ونائبه بارتومييج سوخانسكي لمدة شهر واحد حيث إدعت أن لها السلطة لتولي قيادة المحكمة كأقدم قاضٍ فيها.

 لماذا فعلت ذلك؟

تتهم كوروين-بيوتروفسكا القيادة الحالية بتعطيل عمل القضاة المنتخبين من قبل الأغلبية البرلمانية الحالية، وانتهاك إجراءات قضائية، ومنع عمل المحكمة بشكل صحيح. كما أثارت المخاوف بشأن ميزانية المحكمة لعام 2027.

الشرطة ندخل مبنى المحكمة

فيما تجمع متظاهرون خارج المحكمة حيث تصاعدت التوترات، مع تقارير عن بعض الأشخاص يتسلقون السياج ويرمون أشياء على رجال الشرطة. 

اهمية المحكمة الدستورية 

تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت القوانين والأعمال القانونية الأخرى تتوافق مع دستور بولندا. يمكن أن تؤثر قراراتها على التشريعات وأفعال الحكومة ونظامها القانوني بأكمله. لذا، فإن السيطرة على قيادتها لها أهمية دستورية وسياسية كبيرة.

 يعود هذا النزاع إلى أشهر مضت.

حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك ورئيس الجمهورية كارول نافروكي في خلاف حول تكوين المحكمة حيث رفض نافروكي أداء اليمين لثلاثة قضاة منتخبين من البرلمان، بينما رفضت قيادة المحكمة الحالية السماح للقضاة المعينين من الأغلبية البرلمانية الحالية بتولي مقاعدهم.

فيما لا تعترف حكومة توسك بشرعية المحكمة ورفضت نشر بعض أحكامها، مستشهدة بتعيينات قضائية مثيرة للجدل تمت تحت حكومة سابقة.

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