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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمود ياسين وآيات أباظة يحتفلان بخطوبة ابنتهما عالية بحضور نجوم الفن

عمرو محمود ياسين وآيات أباظة يحتفلان بخطوبة ابنتهما عالية بحضور نجوم الفن.. ونرمين الفقي تشعل الأجواء بالرقص والغناء
عمرو محمود ياسين وآيات أباظة يحتفلان بخطوبة ابنتهما عالية بحضور نجوم الفن.. ونرمين الفقي تشعل الأجواء بالرقص والغناء
أوركيد سامي

في أجواء عائلية اتسمت بالبهجة والسعادة، احتفل السيناريست عمرو محمود ياسين والإعلامية آيات أباظة بخطوبة ابنتهما عالية، وسط حضور أفراد العائلة وعدد كبير من الأصدقاء والمقربين، إلى جانب مجموعة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة الأسرة فرحتها وتقديم التهنئة للعروسين بهذه المناسبة السعيدة.

وشهد حفل الخطوبة أجواء احتفالية مميزة، تخللتها لحظات من الغناء والرقص والتفاعل بين الحضور، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، كشفت عن حالة البهجة التي سيطرت على المناسبة، وسط مشاركة واسعة من محبي العائلة وأصدقائها.

وكانت الفنانة نرمين الفقي من أبرز الحاضرين في الحفل، إذ شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» مقطع فيديو من أجواء الاحتفال، ظهرت خلاله وهي تتفاعل مع الحضور بالغناء والرقص على أنغام أغنية «آه يا حبيبنا»، التي يقدمها الفنان حكيم بمشاركة حودة بندق، في مشهد عكس الأجواء المبهجة التي صاحبت الاحتفال.

نجوم الفن في خطوبة ابنة عمرو محمود ياسين

وحظيت المناسبة بحضور عدد من الفنانات والشخصيات الفنية المعروفة، من بينهن الفنانة نرمين الفقي، والفنانة درة، والفنانة حنان مطاوع، ياسمين عبد العزيز،  و عدد كبير من النجوم إلى جانب أفراد أسرة العروس، وفي مقدمتهم الفنانة شهيرة والفنانة رانيا محمود ياسين ومحمود ياسين جونيور.

وحرص الحضور على مشاركة عمرو محمود ياسين وآيات أباظة فرحتهما بخطوبة ابنتهما، في أجواء جمعت بين الطابع العائلي والاحتفال الفني، كما لاقت مقاطع الفيديو المتداولة من المناسبة تفاعلًا ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حرص المتابعون على تقديم التهاني للعروسين وتمنياتهم لهما بحياة سعيدة.

آيات أباظة تكشف تفاصيل رحلتها الصعبة مع مرض السرطان

وعلى جانب آخر، كانت الإعلامية آيات أباظة قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن واحدة من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها، بعدما كشفت تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، والتي استمرت لمدة عامين، بداية من اكتشاف الإصابة وحتى الخضوع لجراحة دقيقة استغرقت نحو 12 ساعة داخل غرفة العمليات.

وتطرقت أباظة إلى كواليس معرفتها بالمرض، موضحة أنها اتخذت قرارًا بإبقاء خبر إصابتها بعيدًا عن الأضواء والمحيطين بها لمدة عام كامل، في محاولة للتعامل مع ظروفها الصحية بهدوء، بعيدًا عن الضغوط والتساؤلات التي قد تفرضها معرفة الآخرين بتفاصيل حالتها.

كما أشارت إلى أنها لم تكن تعرف كيف وصلت تفاصيل وضعها الصحي إلى الآخرين عقب خضوعها للجراحة، خاصة أن أسرتها كانت تمر بمرحلة صعبة، انشغلت خلالها بمتابعة تطورات المرض ورحلة العلاج، وهو ما جعل هذه التجربة واحدة من أكثر المحطات تأثيرًا في حياتها.

«وننسى اللي كان» أحدث أعمال عمرو محمود ياسين الفنية

وفي سياق آخر، يُعد مسلسل «وننسى اللي كان» أحدث الأعمال الدرامية للسيناريست عمرو محمود ياسين، والذي تعاون من خلاله مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وحقق حضورًا جماهيريًا واسعًا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي نفسي، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تواجه صراعات متعددة مع ماضيها، وتحاول تجاوز التجارب المؤلمة التي تركت آثارًا واضحة على حياتها، سواء على المستوى النفسي أو العاطفي أو الاجتماعي.

ومع تطور الأحداث، تتشابك مصائر الشخصيات وتتصاعد الأزمات التي تواجهها، لتكشف عن صعوبة التخلص من الذكريات القديمة، ومدى تأثيرها في اختيارات الإنسان وعلاقاته بالآخرين، خاصة عندما تصبح التجارب السابقة عائقًا أمام بداية جديدة.

كما يناقش العمل فكرة الصراع بين الرغبة في النسيان والحاجة إلى مواجهة الماضي، من خلال مواقف إنسانية متباينة، يعيش خلالها الأبطال محاولات مستمرة للوصول إلى حالة من الاستقرار والتوازن، سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية، وهو ما يمنح الأحداث طابعًا دراميًا قائمًا على التشابكات النفسية والعلاقات الإنسانية المعقدة.

https://www.instagram.com/p/DfIqNvSiIhB/?img_index=3&vrfl=MWpvd29leGVwMHFyaw==

عمرو محمود ياسين وآيات أباظة اخبار الفن نجوم الفن

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