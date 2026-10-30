نشأت الديهي يسأل بوتين.. والرئيس الروسي: «أنت مين وقناة إيه؟»

في حوار شهد تفاعلًا لافتًا، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سؤالًا مباشرًا إلى الإعلامي نشأت الديهي، خلال مشاركته في لقاء مع الرئيس الروسي، بعدما طرح الديهي مجموعة من التساؤلات المتعلقة بـ"دور روسيا في تسوية النزاعات داخل القارة الإفريقية؟، إلى جانب موقف موسكو من تصاعد الحديث الأوروبي عن احتمالات اندلاع حرب مع روسيا؟".

وجاءت اللحظة؛ بعدما طلب بوتين من الإعلامي المصري، التعريف بنفسه، وبالقناة التي يمثلها، قائلًا: «أنت مين؟ وفي قناة إيه؟ عرفني بنفسك»، ليرد نشأت الديهي: «أنا اسمي نشأت الديهي من القناة العاشرة المصرية».

نشأت الديهي يسأل بوتين عن دور روسيا في إنهاء الصراعات الإفريقية

ووجه الإعلامي نشأت الديهي سؤالًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن “الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو في مساعدة القارة الإفريقية على القضاء على النزاعات والخلافات البينية، خاصة في مناطق القرن الإفريقي والبحيرات ومنابع النيل الجنوبي”.

وتساءل الديهي عن "طبيعة ما يمكن أن تقدمه روسيا للدول الإفريقية في هذا الملف، باعتبارها دولة تربطها علاقات بمختلف الأطراف، وتحظى بثقة عدد من الدول، مشيرًا إلى أهمية دورها في دعم جهود تسوية الصراعات ومنع تفاقمها.

بوتين: نعمل على منع تكرار مآسي الحروب العالمية

وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالتهديدات المتبادلة بين روسيا والدول الأوروبية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التاريخ يسجل الأحداث التي وقعت، ولا يمكن تغييرها، لكن معرفة دروس الماضي تساعد الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار المآسي التي تعرضت لها البشرية.

وقال بوتين إن روسيا تتذكر جيدًا دروس الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولا تنسى ما شهدته البشرية خلالهما، مؤكدًا أن بلاده تعمل كل ما في وسعها حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

بوتين: الأوروبيون يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون

وتطرق نشأت الديهي خلال حديثه إلى التصريحات المتداولة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن احتمالية اندلاع حرب بين روسيا والدول الأوروبية، مشيرًا إلى الحديث عن استعدادات أوروبية لمواجهة محتملة مع موسكو.

وتساءل الديهي عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها روسيا لتجنب اندلاع هذه الحرب، وما الذي يجب أن يتغير في المشهد الدولي حتى تتوقف التهديدات المتبادلة بين الجانبين.

كما تناول الديهي في سؤاله التحولات التي يشهدها النظام الدولي، معتبرًا أن روسيا تمثل نموذجًا لتصحيح مسار التاريخ فيما يتعلق بالتعددية القطبية، وإنهاء الهيمنة، وتقليل الاعتماد على الدولار.

بوتين: نقدر ثقة الدول الإفريقية في قدرات روسيا

وفيما يتعلق بالأزمات والنزاعات داخل القارة الإفريقية، أكد الرئيس الروسي تقدير بلاده للثقة التي تضعها الدول الإفريقية في قدرات روسيا، مشيرًا إلى أن موسكو تحاول التعامل مع مختلف القضايا الإفريقية بصورة دقيقة.

وأوضح بوتين أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف المنخرطة في الصراعات، وتعمل على استمرار الاتصالات معها، بهدف المساهمة في احتواء الخلافات ومنع نشوب صراعات جديدة.

وأضاف أن روسيا تأمل في أن يسهم تأثيرها وعلاقاتها مع الأطراف المختلفة في مساعدة الدول الإفريقية على تفادي المزيد من النزاعات والخلافات.

بوتين يدعو إلى تمثيل أكبر لإفريقيا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

وفي سياق حديثه عن القارة الإفريقية والنظام الدولي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز تمثيل إفريقيا داخل المؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة أن يكون للقارة حضورا أكبر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ويأتي ذلك في إطار حديثه عن التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، وأهمية تعزيز مشاركة الدول الإفريقية في القضايا والقرارات الدولية.