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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كم تبلغ قيمة "رونالدو 2008" في ميركاتو اليوم؟

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

لو عاد الزمن إلى عام 2008 وطرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الحالية، لكسر كافة الأرقام القياسية في تاريخ اللعبة دون أدنى منافسة.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع تتويج رونالدو بجائزة "B.O.A.T" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ، حيث أعلن رسميا فوز "الدون" بنسختها الأولى بعد اختيار موسمه الاستثنائي عام 2008 كأفضل أداء فردي تحسم به الجائزة متفوقا على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي حل موسمه لعام 2012 في المركز الثاني.

وكشفت دراسات وتحليلات اقتصادية نشرتها منصتا "Score 90" و"NextMex" عن تقديرات مالية تضع القيمة الافتراضية لصفقة انتقال رونالدو في أوج تألقه مع مانشستر يونايتد في العام 2008 بين 300 و320 مليون يورو بمقاييس ميركاتو اليوم.

وتعكس هذه الأرقام الخيالية التضخم المالي الكبير الذي شهدته سوق انتقالات اللاعبين على مدار العقد الأخير، مقارنة بالصفقة القياسية التي هزت العالم عام 2009 عندما رحل رونالدو إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

ولم تكن تلك التقديرات مجرد أرقام عابرة، بل جاءت ترجمة واقعية لموسم أسطوري (2007–2008) احتكر خلاله الشاب صاحب الـ23 عاما المجد الكروي كاملا بقميص "الشياطين الحمر":

أرقام رونالدو 

الألقاب الجماعية: قاد رونالدو مانشستر يونايتد لمنصات التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

الجوائز الفردية: حصد الكرة الذهبية (Ballon d’Or)، وجائزة أفضل لاعب في العالم من "الفيفا"، والحذاء الذهبي الأوروبي.

السجل التهديفي: سجل 42 هدفا خلال 49 مباراة، معادلا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالبريميرليغ آنذاك.

وعند مقارنة هذه التقديرات بأسعار السوق الراهنة، فإن نسخة رونالدو في 2008 لا تتجاوز فقط القيمة السوقية الحالية للنجم الشاب لامين جمال، الأعلى قيمة في العالم حاليا بـ220 مليون يورو، بل تتفوق بفارق شاسع على الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

إن المزيج الفريد الذي جمع بين الجاهزية البدنية، والحس التهديفي، والعمر الشاب، والقوة التسويقية الهائلة لرونالدو، يجعل منه وفق المعايير المالية الحديثة اللاعب الأعلى قيمة في تاريخ الميركاتو بلا منازع.

كريستيانو رونالدو رونالدو الأرقام القياسية

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