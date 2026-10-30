قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط: التمويل المناسب وتوجيهه للأولويات الوطنية أبرز تحديات التنمية
السيسي يوجه دعوة لقيادات المجر لزيارة القاهرة ويشيد بتجربة ماكس هرتس باشا
محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان بمدينة نصر.. الأحد
رئيس وزراء المجر يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الإستراتيجية
السيسي من بودابست: حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام ونرفض تهجير الفلسطينيين
ملايين المشاهدات والإعجابات.. كواليس اعترافات روكي أحمد في نشر فيديوهات خادشة بالتجمع| خاص
إصابة 12 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
رئيس وزراء المجر يستقبل الرئيس السيسي داخل البرلمان ويطلعه على التاج الملكي المقدس
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان.. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها
وزير الخارجية من بودابست: نتطلع إلى تحويل الشراكة الإستراتيجية مع المجر إلى مشروعات تحقق مصالح الشعبين
السيسي وماچار يبحثان التعاون في الطاقة والغاز وفرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس
الصحة اللبنانية: 4389 شهيدا و12428 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
آية التيجي

هل يمكن أن يشعر الإنسان بالرضا عن حياته رغم مروره بأوقات صعبة أو عدم شعوره بـ السعادة طوال الوقت؟ يرى علماء النفس أن الإجابة نعم، فالسعادة اللحظية ليست العامل الوحيد الذي يمنح الإنسان شعورًا عميقًا بالرضا، بل إن وجود هدف ومعنى للحياة قد يكون أكثر تأثيرًا في الإحساس بالإنجاز والقيمة على المدى الطويل.

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Forbes الأمريكية، فإن الأشخاص الأكثر شعورًا بالرضا عن حياتهم ليسوا بالضرورة الأكثر سعادة، بل قد يكون لديهم إحساس قوي بأن حياتهم تحمل معنى، وأن وجودهم يترك أثرًا يتجاوز حدود المتعة واللحظات الإيجابية اليومية.

يميز علماء النفس بين نوعين أساسيين من الرفاه النفسي، يختلف كل منهما في طبيعة الشعور الذي يمنحه للإنسان:

ـ الرفاه المتعي: يرتبط بالمشاعر الإيجابية والراحة والمتعة والرضا اللحظي، مثل الاستمتاع بإجازة أو تحقيق رغبة شخصية أو قضاء وقت ممتع.

ـ رفاه تحقيق الذات: يرتبط بالشعور بأن الحياة لها قيمة وهدف ومعنى، وأن الإنسان يعيش بطريقة تتوافق مع مبادئه ويسهم من خلالها في شيء أكبر من احتياجاته الشخصية.

ويعود مفهوم الحياة ذات المعنى إلى الفلسفة الأرسطية، كما تناولته أبحاث في علم النفس، من بينها دراسات عالم النفس الاجتماعي روي باوميستر.

وتشير هذه الأبحاث إلى أن السعادة ترتبط بدرجة أكبر بإشباع الاحتياجات الشخصية والاستمتاع باللحظة الحالية، بينما يرتبط المعنى بالنظرة طويلة الأمد للحياة، وبمدى تأثير الإنسان في الآخرين.

وبعبارة بسيطة، تسأل السعادة: «هل أشعر أن حياتي جيدة الآن؟»، بينما يسأل المعنى: «هل لحياتي قيمة؟ وهل أترك أثرًا يستحق؟».

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

لماذا لا تكفي مطاردة السعادة وحدها؟

يحذر خبراء علم النفس من جعل السعادة الهدف الوحيد للحياة، لأن السعي المستمر وراء المشاعر الإيجابية والمكافآت العاطفية المؤقتة قد يدفع البعض إلى الإفراط في الاستهلاك أو تجنب المواقف والمشاعر غير المريحة.

لكن المشاعر الإيجابية بطبيعتها متغيرة، ولا يمكن للإنسان أن يشعر بالسعادة طوال الوقت، وعندما تختفي المتعة المؤقتة قد يظهر شعور بالفراغ، حتى لدى الأشخاص الذين يمتلكون الاستقرار المادي ومقومات الحياة المريحة.

لذلك، فإن ربط الرضا الدائم بتحقيق السعادة في كل لحظة قد يجعل الإنسان أكثر عرضة للإحباط عندما يواجه ضغوطًا أو تحديات طبيعية في حياته.

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

كيف يمنحك المعنى شعورًا بالرضا خلال الأوقات الصعبة؟

على عكس السعادة المرتبطة غالبًا بالمشاعر الإيجابية، يمكن للشعور بالمعنى والهدف أن يستمر حتى خلال فترات التعب والضغوط.

فقد لا يشعر الأب أو الأم بالسعادة كل يوم أثناء تربية الأطفال وتحمل المسؤوليات، كما أن رعاية أحد الوالدين المسنين أو العمل على بناء مشروع قد يتطلب مجهودًا وتضحيات، لكن هذه التجارب يمكن أن تمنح الإنسان إحساسًا عميقًا بالقيمة والهدف.

ويرى علماء النفس أن وجود غاية واضحة في الحياة يساعد الإنسان على تحمل الصعوبات، لأنه يمنحه سببًا للاستمرار، حتى عندما لا تكون الظروف مريحة أو المشاعر إيجابية.

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

كيف تبني حياة أكثر معنى ورضا؟

لا يرتبط الشعور العميق بالرضا بالضرورة بتحقيق إنجازات استثنائية أو الوصول إلى مكانة اجتماعية معينة، بل يمكن أن يتشكل من خلال ممارسات يومية بسيطة تجعل الإنسان يشعر بأن وجوده يحدث فرقًا في حياة الآخرين.

ووفقًا للتقرير، هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على بناء حياة أكثر معنى، أبرزها:

ـ المساهمة والعطاء: من خلال مساعدة الآخرين، أو التطوع، أو المشاركة في قضية يؤمن بها الإنسان، بما يعزز إحساسه بقيمة دوره في المجتمع.

ـ التركيز على الأمور الجوهرية: عبر الاهتمام ببناء علاقات إنسانية عميقة، وتخصيص وقت للأنشطة التي تحمل تحديًا وقيمة شخصية.

ـ الانسجام مع القيم الشخصية: بحيث تتوافق القرارات اليومية والاختيارات المهنية مع المبادئ التي يؤمن بها الفرد، بدلًا من السعي وراء توقعات الآخرين فقط.

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

المعنى قد يكون سر الرضا الحقيقي عن الحياة

في النهاية، لا يعني الشعور بالرضا أن يكون الإنسان سعيدًا طوال الوقت أو أن تخلو حياته من المشكلات، بل قد يجد قيمة حقيقية في مسؤولياته وعلاقاته والآثار التي يتركها في حياة المحيطين به.

ويشير التقرير إلى أن التحول من مطاردة الشعور بالسعادة في كل لحظة إلى البحث عن غاية ومعنى للحياة قد يساعد على بناء إحساس أكثر استقرارًا بالرضا، لا يتأثر بالقدر نفسه بتقلب الظروف والمشاعر اليومية.

السعادة والرضا الفرق بين السعادة والرض الفرق بين السعادة والرضا سر الرضا عن الحياة علم النفس الصحة النفسية الحياة ذات المعنى الشعور بالسعادة تحقيق الذات الرفاه النفسي معنى الحياة كيف تعيش حياة سعيدة الرضا النفسي السعادة الحقيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

أرشيفي

اليوم وغدا.. ظواهر فلكية تظهر في سماء الأردن

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

بالصور

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد