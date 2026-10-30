دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية في تعاملات مساء اليوم الجمعة 30-10-2026 مع البنوك المصرية.

استقرار سعر العملات العربية

وصل سعر العملات العربية لدرجات مستقرة بالتوازي مع حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 14.91 جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 181.59 جنيه للشراء و 182.1 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 15.24 جنيه للشراء و15.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 148.32 جنيه للشراء و 148.73 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 145.4 جنيه للشراء و 145.77 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 15.35 جنيه للشراء و 15.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني 78.85 جنيه للشراء و 79.27 جنيه للبيع.