الاتحاد الأوروبي وكندا يتفقان على تعزيز الاستثمار في المعادن الحيوية

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا التوصل إلى اتفاق لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في المعادن الحيوية الكندية، في إطار مساع أوسع لتوسيع التعاون في تجارة المواد الخام والطاقة بين الجانبين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، أن الاتفاق يتيح تسهيل الاستثمارات الأوروبية في الموارد الكندية الحيوية، ولا سيما المواد الخام الاستراتيجية، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلية للاتحاد.

واتفق الجانبان كذلك على إجراء دراسة جدوى طويلة الأجل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال من كندا إلى أوروبا، في حين لا تزال كندا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز وتصديره من ساحلها الشرقي.

وأكد الاتحاد الأوروبي وكندا التزامهما بتسريع التعاون لدعم الاستثمار في مشروعات المواد الخام الحيوية لدى الجانبين، عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يشمل الاستخراج والمعالجة والتكرير والتصنيع وإعادة التدوير، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشروعات للمواد الخام بدول ثالثة.

ويأتي الاتفاق في إطار جهود الجانبين لتعميق العلاقات في مجالات الأمن والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياسات التنافسية والخدمات المالية والتبادل الثقافي.