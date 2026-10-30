بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من إنستاباي والبنوك

تتصدر حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM وتطبيق إنستاباي اهتمامات العملاء في مصر، في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة النقدية وقرار البنك المركزي أمس برفع الفائدة 1%.

وفي هذا السياق، فإن قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة لا يعني تلقائيًا حدوث أي تغيير في حدود السحب اليومي ورسوم الخدمات المقدمة.

حدود السحب النقدي

وتصل حدود السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM نحو 30 ألف جنيه يوميًا، أما تطبيق إنستاباي، فيتيح إجراء تحويلات مالية تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، وبإجمالي معاملات يومية يبلغ 120 ألف جنيه، وفق الحدود المذكورة للخدمة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه السياسة النقدية تطورات مرتبطة بمستويات التضخم وسعر صرف الجنيه والتوترات الجيوسياسية، ما يزيد اهتمام المواطنين بمتابعة حدود السحب اليومي من البنوك والرسوم المفروضة على المعاملات، إلى جانب معرفة الوسيلة الأنسب للحصول على الأموال أو تحويلها وفق احتياجاتهم اليومية.

حدود السحب اليومي من فروع البنوك

يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية 250 ألف جنيه يوميًا، وهو ما يتيح للعملاء الحصول على مبالغ كبيرة نسبيًا من حساباتهم المصرفية عند الحاجة إلى السيولة النقدية.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى سحب مبالغ كبيرة لإنجاز معاملاتهم المالية، إذ يوفر التعامل من خلال الفرع إمكانية تنفيذ عمليات السحب التي قد تتجاوز الحدود المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلي.

ويساعد الحد المقرر للسحب من الفروع العملاء على الحصول على احتياجاتهم النقدية دون الاضطرار إلى تقسيم المبلغ المطلوب على عدة أيام، مع ضرورة مراعاة الإجراءات المصرفية المنظمة لعمليات السحب، وشروط الحسابات والبطاقات، وأي ضوابط إضافية يطبقها البنك على المعاملات.

ويظل التوجه إلى الفرع خيارًا مناسبًا عند التعامل مع مبالغ نقدية كبيرة، خصوصًا عندما تكون قيمة المبلغ المطلوب أعلى من الحد اليومي المتاح عبر ماكينات ATM، أو عندما تستدعي طبيعة المعاملة التعامل المباشر مع موظفي البنك.

الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات ATM

يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه يوميًا، بما يتيح للعملاء الحصول على الأموال دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك خلال ساعات العمل الرسمية.

وتوفر ماكينات ATM وسيلة مرنة لإجراء عمليات السحب النقدي، إذ تنتشر في مواقع مختلفة وتتيح الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة على مدار الساعة، وفقًا لظروف تشغيل الماكينة والخدمات التي يقدمها البنك.



ويعتمد كثير من العملاء على ماكينات الصراف الآلي في تلبية احتياجاتهم اليومية، سواء لسحب الأموال اللازمة للمشتريات أو سداد الالتزامات أو الحصول على السيولة بصورة عاجلة.

وتساعد معرفة حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM على التخطيط بصورة أفضل للمعاملات النقدية، خاصة عند الحاجة إلى مبالغ تتجاوز الحد المسموح به عبر أجهزة الصراف الآلي، بما يجعل السحب من الفرع بديلًا مناسبًا في هذه الحالات.

رسوم السحب من ماكينات ATM التابعة لبنوك أخرى

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بحسب البنك المصدر للبطاقة والبنك الذي تتبع له الماكينة المستخدمة. ويكون السحب في العادة دون رسوم إضافية عند استخدام ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة، بينما قد تُفرض رسوم عند إجراء العملية من ماكينة بنك آخر.

جاءت أبرز الرسوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك مصر: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد من ماكينة بنك آخر.

بنك القاهرة: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك الزراعي المصري: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك التجاري الدولي CIB: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

كريدي أجريكول: 12 جنيها للسحب، و6 جنيهات للاستعلام.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

HSBC: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

QNB: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 5 جنيهات للسحب، والاستعلام مجانًا.

بنك الإمارات دبي الوطني: 5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام.

البنك المصري الخليجي: 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام .

ويُنصح العملاء بمراجعة التعريفة المطبقة على بطاقاتهم وحساباتهم قبل إجراء السحب، لأن الرسوم قد تختلف بحسب نوع البطاقة والخدمة والتحديثات التي يعلنها البنك، كما أن الرسوم المرتبطة بالسحب من ماكينة بنك آخر منفصلة عن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن سحبه يوميًا.

حدود التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي 2026

يتيح تطبيق إنستاباي إجراء التحويلات المالية بصورة فورية بين الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق، بما يساعد المستخدمين على إرسال الأموال واستقبالها دون الحاجة إلى سحبها نقديًا أو التوجه إلى أحد فروع البنوك.

وتشمل حدود التحويلات والمعاملات المذكورة عبر التطبيق ما يلي:

70 ألف جنيه: الحد الأقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه: الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

400 ألف جنيه: الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية، وفق الحدود المشار إليها.

وتتيح التحويلات الفورية للمستخدمين إرسال الأموال بين حساباتهم أو إلى مستفيدين آخرين، وهو ما يجعل التطبيق مناسبًا للمعاملات التي لا تتطلب تسلم الأموال في صورة نقدية.

الفرق بين السحب من البنوك وATM والتحويل عبر إنستاباي

يتوقف اختيار الوسيلة المناسبة على قيمة المبلغ والغرض من المعاملة، إذ تختلف الحدود بين السحب النقدي والتحويل الإلكتروني، كما تختلف الرسوم والقيود المرتبطة بكل خدمة.

ويمكن توضيح الحدود المذكورة على النحو التالي:

السحب من فروع البنوك: يصل إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

السحب من ماكينات ATM: يصل إلى 30 ألف جنيه يوميًا.

التحويل عبر إنستاباي للمعاملة الواحدة: يصل إلى 70 ألف جنيه.

إجمالي معاملات إنستاباي اليومية: يصل إلى 120 ألف جنيه.

إجمالي معاملات إنستاباي الشهرية: يصل إلى 400 ألف جنيه، وفق الحدود المشار إليها.

وتساعد معرفة هذه الفروق على تحديد الوسيلة الأكثر ملاءمة لكل معاملة، بدلًا من الاعتماد على خدمة واحدة لجميع الاحتياجات المالية.



متى يكون السحب من فرع البنك هو الخيار الأفضل؟

يكون التوجه إلى فرع البنك مناسبًا عندما يحتاج العميل إلى سحب مبلغ نقدي كبير يتجاوز الحد اليومي المتاح عبر ماكينات الصراف الآلي، إذ يصل الحد المقرر للسحب من الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميًا.

وتبرز أهمية هذا الخيار لدى أصحاب الأنشطة التجارية والأفراد الذين تتطلب معاملاتهم توفير مبالغ نقدية كبيرة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المصرفية المطبقة على عمليات السحب.

كما يمكن أن يكون التعامل من خلال الفرع أكثر ملاءمة عندما يحتاج العميل إلى الاستفسار عن تفاصيل حسابه أو مراجعة حدود السحب المرتبطة ببطاقته، أو معرفة الرسوم والشروط الخاصة بالخدمات المصرفية المتاحة له.

وفي المقابل، قد لا يكون التوجه إلى الفرع ضروريًا عندما يتعلق الأمر بمبلغ محدود يمكن الحصول عليه من ماكينة ATM، أو بتحويل مالي يمكن تنفيذه عبر تطبيق إنستاباي دون الحاجة إلى تداول النقد.

متى تستخدم ماكينات ATM أو تطبيق إنستاباي؟

تُعد ماكينات الصراف الآلي خيارًا مناسبًا عندما يحتاج العميل إلى الحصول على أموال نقدية بسرعة، خاصة خارج ساعات عمل الفروع، ويبلغ الحد اليومي للسحب منها 30 ألف جنيه، مع مراعاة القيود المرتبطة بالبطاقة والماكينة المستخدمة.

أما إنستاباي، فيناسب المعاملات التي تتطلب تحويل الأموال إلكترونيًا دون الحاجة إلى سحبها من الحساب، ويصل الحد الأقصى للمعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، بينما يبلغ إجمالي المعاملات اليومية 120 ألف جنيه وفق الحدود المذكورة.

ويتيح استخدام التحويلات الفورية تجنب بعض الخطوات المرتبطة بالسحب النقدي ثم تسليم الأموال إلى المستفيد، كما يوفر وسيلة مباشرة لإرسال الأموال بين الحسابات المرتبطة بالتطبيق.

قرارات البنك المركزي وأسعار الفائدة

شهدت السياسة النقدية في مصر تطورات مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة جاءت وسط مخاوف مرتبطة بالضغوط التضخمية المحتملة والتوترات الجيوسياسية وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار.

وشمل القرار رفع سعر عائد الإيداع إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.

