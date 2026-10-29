تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

تتصدر رسوم إنستاباي 2026 اهتمامات عملاء البنوك في مصر، بالتزامن مع الاعتماد المتزايد على التحويلات المالية اللحظية في سداد الالتزامات وإرسال الأموال بين الحسابات المصرفية على مدار الساعة.

ويبحث المستخدمون عن تكلفة تحويل مبالغ مختلفة، وحدود المعاملات اليومية والشهرية، ورسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر، خاصة مع متابعة قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.



تبلغ رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة. وبناءً على هذه النسبة، فإن تحويل 1000 جنيه يكلف جنيهًا واحدًا، بينما ترتفع الرسوم مع زيادة المبلغ المحول حتى تصل إلى الحد الأقصى المقرر.

ومن المهم التفرقة بين قرارات البنك المركزي الخاصة بأسعار الفائدة وبين رسوم خدمات المدفوعات اللحظية، إذ لا يعني رفع أسعار العائد أو تثبيتها حدوث تغيير تلقائي في تكلفة التحويل عبر التطبيق، ما لم يصدر إعلان رسمي بتعديل التعريفة المعمول بها.

رسوم إنستاباي على التحويلات المالية

بدأ تطبيق الرسوم على خدمات التحويل والاستعلام عبر إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد فترة من إتاحة خدمات منظومة المدفوعات اللحظية بصورة مجانية منذ إطلاقها.



أصبحت معرفة تكلفة المعاملات من الأمور المهمة للمستخدمين، خاصة الذين يعتمدون على التطبيق في تنفيذ تحويلات متكررة أو إرسال مبالغ مالية متفاوتة القيمة.

وتبلغ رسوم التحويل وفق التعريفة المذكورة 0.1% من قيمة المعاملة، مع الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى المحددين لكل عملية، وذلك على النحو التالي:

نسبة رسوم التحويل: 0.1% من قيمة المعاملة.

الحد الأدنى للرسوم: 50 قرشًا.

الحد الأقصى للرسوم: 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

ويعني ذلك أن تكلفة التحويل ترتفع تدريجيًا كلما زادت قيمة المبلغ المرسل، لكنها لا تتجاوز 20 جنيهًا للعملية الواحدة وفق التعريفة المشار إليها، حتى إذا تجاوز المبلغ المحول 20 ألف جنيه.

وتساعد معرفة هذه القواعد المستخدم على تقدير التكلفة قبل إجراء التحويل، خاصة عند إرسال الأموال إلى حسابات بنكية مختلفة أو تنفيذ معاملات مالية متكررة خلال الشهر.

هتحول 1000 جنيه بكام عبر إنستاباي؟

إذا كنت ترغب في تحويل 1000 جنيه من خلال تطبيق إنستاباي، فإن احتساب الرسوم وفق نسبة 0.1% يكون كالتالي:

1000 جنيه × 0.1% = جنيه واحد.

وبذلك تبلغ رسوم تحويل 1000 جنيه جنيهًا واحدًا، وفق التعريفة المذكورة، وهو ما يجعل تكلفة العملية واضحة قبل تنفيذها.

وللتعرف على تكلفة التحويل لمبالغ أخرى، يمكن الاستعانة بالأمثلة التالية:

تحويل 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: الرسوم جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات.

تحويل 10 آلاف جنيه: الرسوم 10 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا.

التحويلات التي تتجاوز 20 ألف جنيه: تظل الرسوم عند الحد الأقصى البالغ 20 جنيهًا للعملية الواحدة، وفق التعريفة المشار إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات توضح قيمة الرسوم بناءً على النسبة والحدود المذكورة، مع ضرورة مراجعة الرسوم التي تظهر داخل التطبيق قبل تأكيد أي معاملة، للتأكد من التكلفة الفعلية المطبقة وقت التحويل.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر

لا تقتصر خدمات إنستاباي على تحويل الأموال بين الحسابات، بل تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد ومراجعة كشف الحساب المختصر، بما يتيح للمستخدم متابعة معاملاته المالية دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك.

يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، وبعد استنفاد هذه العمليات يتم احتساب 50 قرشًا عن كل عملية استعلام إضافية.



وتشمل أبرز التفاصيل المتعلقة برسوم الاستعلام ما يلي:

أول 10 عمليات استعلام شهريًا: مجانية.

كل عملية استعلام إضافية بعد استنفاد العمليات المجانية: 50 قرشًا.

تشمل الخدمة الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر، وفق التعريفة المشار إليها.

وتأتي هذه الرسوم ضمن تنظيم تكلفة الخدمات المرتبطة بمنظومة المدفوعات اللحظية، التي أصبحت من الأدوات الرئيسية للتحويل الإلكتروني داخل القطاع المصرفي المصري.

وينبغي للمستخدم متابعة عدد مرات الاستعلام التي يجريها خلال الشهر، خاصة إذا كان يعتمد على التطبيق بصورة متكررة لمراجعة رصيده وحركة الأموال الواردة والصادرة من حساباته البنكية.

حدود التحويل عبر إنستاباي 2026

إلى جانب معرفة رسوم إنستاباي، يهتم العملاء بالحدود القصوى للمعاملات المالية التي يمكن تنفيذها من خلال التطبيق، خصوصًا عند تحويل مبالغ كبيرة أو إجراء أكثر من معاملة خلال اليوم.

وتبلغ الحدود المشار إليها للخدمات ما يلي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتساعد هذه الحدود في تنظيم حركة الأموال داخل منظومة المدفوعات اللحظية، مع توفير إمكانية تنفيذ التحويلات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك أو الاعتماد على التعاملات النقدية.

ويجب على العملاء الذين يخططون لتحويل مبالغ كبيرة مراجعة الحدود المطبقة على حساباتهم، والتأكد من توافق قيمة التحويل مع الحدود المسموح بها، قبل البدء في تنفيذ المعاملة.

كما ينبغي الانتباه إلى أن حدود التحويل تختلف عن رسوم العملية؛ فالحدود تحدد قيمة الأموال التي يمكن إرسالها، بينما تحدد الرسوم تكلفة تنفيذ المعاملة وفق قيمتها والتعريفة المعمول بها.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي

يمكن للمستخدم تنفيذ التحويل المالي من خلال تطبيق إنستاباي باتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بفتح التطبيق واختيار خدمة «إرسال نقود»، ثم تحديد طريقة التحويل المناسبة وإدخال البيانات المطلوبة.

وتتمثل خطوات التحويل في الآتي:

فتح تطبيق إنستاباي على الهاتف المحمول.

اختيار خدمة «إرسال نقود».

تحديد التحويل من خلال «رقم الهاتف».

الضغط على خيار «حساب بنكي».

إدخال رقم الهاتف والبيانات المطلوبة.

كتابة المبلغ المراد تحويله.

مراجعة بيانات المستفيد وقيمة التحويل قبل التأكيد.

إدخال الرقم السري الخاص بشبكة المدفوعات اللحظية IPN PIN، والمكون من 6 أرقام.

تأكيد العملية وانتظار ظهور نتيجة التحويل.

وقبل إتمام المعاملة، ينبغي مراجعة اسم المستفيد والبيانات المعروضة على الشاشة، خاصة عند إرسال الأموال إلى شخص للمرة الأولى، لتجنب تحويل المبلغ إلى حساب غير صحيح.

وبعد تأكيد العملية، يُفضل الاحتفاظ بإيصال التحويل أو بيانات المعاملة، لاستخدامها عند الحاجة إلى متابعة العملية مع البنك أو تقديم شكوى بشأنها.

ماذا تفعل إذا حولت الأموال إلى مستفيد بالخطأ؟

يعد إرسال الأموال إلى مستفيد غير صحيح من المشكلات التي قد تواجه مستخدمي تطبيقات التحويل الإلكتروني، ولذلك ينبغي التحرك بسرعة عند اكتشاف الخطأ، مع الاحتفاظ بجميع البيانات المتعلقة بالعملية.

إذا كان المستلم معروفًا للعميل، يمكن التواصل معه وطلب إعادة المبلغ، إذ قد يكون الحل الودي أسرع وسيلة لاستعادة الأموال.

أما إذا تعذر الوصول إلى المستلم أو رفض إعادة المبلغ، فينبغي التواصل فورًا مع البنك الذي تم تنفيذ التحويل من خلاله، وتقديم تفاصيل المعاملة، ومنها:

رقم العملية.

تاريخ التحويل.

توقيت تنفيذ المعاملة.

بيانات المستفيد.

إيصال التحويل أو ما يثبت إتمام العملية.

ويمكن كذلك التواصل مع دعم إنستاباي عبر القنوات الرسمية المتاحة، مع الاحتفاظ بالمراسلات والمستندات المرتبطة بالتحويل.

وفي حال عدم الوصول إلى حل، يمكن للعميل تقديم شكوى وفق الإجراءات المصرفية المعمول بها، وقد يمثل اللجوء إلى القضاء خيارًا أخيرًا في النزاعات التي لا تتم تسويتها بالطرق السابقة.

ومن المهم عدم مشاركة الرقم السري الخاص بالتطبيق أو بيانات الحساب مع أي شخص، حتى إذا ادعى أنه يمثل البنك أو خدمة العملاء، مع الاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند طلب المساعدة.



خدمات مهمة يقدمها تطبيق إنستاباي

يوفر تطبيق إنستاباي مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهل تنفيذ المعاملات المالية، من بينها ربط الحسابات المصرفية المختلفة في تطبيق واحد، وإجراء التحويلات الفورية بين الحسابات المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية.

كما يتيح التطبيق عددًا من الخدمات الأخرى، من أبرزها:

التحويل الفوري بين الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

التحويل إلى المحافظ الرقمية وبعض أدوات الدفع المتاحة ضمن المنظومة.

الاستعلام عن الأرصدة.

الاطلاع على كشف الحساب المختصر.

إضافة أكثر من حساب بنكي للمستخدم داخل التطبيق، بحسب الخدمات المتاحة.

وتختلف إمكانية استخدام بعض البطاقات والخدمات بحسب البنك ونوع الحساب والمنتج المصرفي المرتبط بالتطبيق، لذلك يُنصح بالرجوع إلى البنك التابع له العميل عند وجود استفسار بشأن ربط بطاقة أو حساب معين.

البريد المصري غير مشترك في إنستاباي، كما أن خدمة سحب الأموال من التطبيق عبر ماكينات الصراف الآلي ليست متاحة كخدمة مباشرة من خلال التطبيق.

أكثر من 12 مليون مستخدم لخدمات إنستاباي

شهدت خدمات المدفوعات اللحظية توسعًا ملحوظًا منذ إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وأصبح التحويل الإلكتروني الفوري من الخدمات التي يعتمد عليها عدد كبير من العملاء في تنفيذ معاملاتهم اليومية.

تجاوز عدد مستخدمي إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، بما يعكس اتساع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.

وتواصل منظومة المدفوعات اللحظية تطوير بنيتها التحتية وإضافة خدمات وخصائص جديدة لتسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد، مع توفير بدائل سريعة للتحويل بين الحسابات.

ومع تزايد الاعتماد على هذه الخدمات، أصبحت معرفة رسوم إنستاباي وحدود التحويل من المعلومات المهمة للمستخدمين، سواء عند إرسال مبالغ صغيرة أو تنفيذ معاملات مالية أكبر.

هل قرار البنك المركزي يغير رسوم إنستاباي؟

لا يؤدي قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في حد ذاته إلى تغيير مباشر في رسوم إنستاباي، لأن أسعار العائد المصرفية ترتبط بالسياسة النقدية، بينما تخضع رسوم خدمات المدفوعات اللحظية للتعريفة المنظمة لهذه الخدمات.

أما فيما يتعلق بتكلفة التحويل، فإن الحساب وفق التعريفة المذكورة يظل قائمًا على نسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبالتالي، فإن تحويل 1000 جنيه يكلف جنيهًا واحدًا وفق هذه التعريفة، مع أهمية مراجعة الرسوم المعروضة داخل التطبيق وأي تحديثات رسمية تصدر عن الجهات المعنية قبل تنفيذ المعاملة.



نصائح مهمة قبل تحويل الأموال عبر إنستاباي

قبل الضغط على زر تأكيد التحويل، ينبغي مراجعة بيانات المستفيد والمبلغ أكثر من مرة، خاصة عند التحويل إلى حساب أو رقم هاتف للمرة الأولى.

ومن أبرز النصائح التي تساعد على تجنب الأخطاء:

التأكد من اسم المستفيد والبيانات التي يعرضها التطبيق.

مراجعة قيمة المبلغ قبل تأكيد التحويل.

معرفة الرسوم المحتسبة على العملية قبل إتمامها.

عدم مشاركة الرقم السري IPN PIN مع أي شخص.

الاحتفاظ بإيصال التحويل بعد إتمام المعاملة.

التواصل مع البنك عبر القنوات الرسمية عند حدوث أي مشكلة.

مراجعة حدود التحويل اليومية والشهرية قبل إرسال مبالغ كبيرة.

وفي النهاية، تظل رسوم إنستاباي من المعلومات الأساسية التي يحتاج العملاء إلى معرفتها قبل إجراء التحويلات الإلكترونية، خاصة مع انتشار المدفوعات اللحظية واعتماد ملايين المستخدمين على الخدمات المصرفية الرقمية.