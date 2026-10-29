لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري رفضه للتهديدات التي قام بها أحد قيادات جماعة الحوثيين ضد مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تقبل أي تهديد يستهدف أمنها القومي أو يمس سيادتها.

ورد بكري، على هذه التهديدات، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا «أنت مين؟ اعرف نفسك.. لو فاكر إن إيران هتجرّأك تضرب صاروخ على مصر، هنقطع لك إيدك».

وتابع بكري على أن مصر دولة مستقلة في قراراتها، وليست ذراعًا تحركها قوى خارجية، مؤكدًا أن الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية ينطلق من اعتبارات الأمن القومي والمصالح الوطنية.

التكاتف مع المملكة العربية السعودية

وأشار إلى أن السعودية دولة غالية على مصر، وأن التضامن معها في مواجهة التهديدات يمثل، من وجهة نظره، موقفًا يرتبط بأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن أي ضغوط أو تهديدات لن تمنع مصر من مواصلة التنسيق والتكاتف مع المملكة العربية السعودية.