بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

شهد سعر الدولار ثباتا مساء اليوم الخميس 29-10-2026 بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في البنوك.

الدولار وسعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسات النقدية قبل قليل رفع الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساسية بما تساوي 1% زيادة عما كانت عليه.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارا من دون تغيير بعد زيادة قيمها 22 قرشًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وبلغ سعر الدولار في آخر تحديث له اليوم 55.99 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار 55.94 جنيه للشراء و56.04 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني اقل سعر دولار 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول والبركة.

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،التنمية الصناعية، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي،HSBC، الأهلي المصري،سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وصل أعلى سعر دولار 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 56.07 جنيه للشرا و56.17 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي وقناة السويس.