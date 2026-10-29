سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر الخميس 29 أكتوبر 2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مع تعاملات اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2026، ليسجل 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في التقرير.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك التجاري الدولي وبنكي قناة السويس والمصرف العربي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

بلغ سعر الدولار في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التنمية الصناعية 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، وصل سعر الدولار إلى 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع، فيما سجل في بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

سجلت بنوك التعمير والإسكان والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر بين البنوك المذكورة عند 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.