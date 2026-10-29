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لا تنس.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لا تنس.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

لا تنسى.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
لا تنسى.. موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
ولاء عادل

تعود مصر إلى العمل بالتوقيت الشتوي مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة، إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وعودة التوقيت الرسمي إلى وضعه السابق.

ويأتي تغيير الساعة وفقًا للموعد المحدد في القانون المنظم للتوقيت الصيفي، والذي ينص على استمرار تقديم الساعة خلال أشهر الصيف، ثم إعادتها إلى توقيتها المعتاد في نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي حدد فترة العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبانتهاء هذه الفترة، تعود الساعة إلى التوقيت السابق، بعد نحو ستة أشهر من تقديمها 60 دقيقة، على أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى الموعد المقرر للعودة إلى التوقيت الصيفي في العام المقبل.

ماذا يحدث عند تأخير الساعة 60 دقيقة؟

عند منتصف ليل الخميس، تُعاد الساعة من الثانية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً، وهو ما يمنح المواطنين ساعة إضافية وفق التوقيت المحلي خلال ليلة تغيير الساعة.

ويستدعي هذا التعديل الانتباه إلى المواعيد المحددة خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، خاصة مواعيد الرحلات والسفر والحجوزات ووسائل النقل، لتفادي أي اختلاف بين التوقيت المسجل والمواعيد الفعلية.

ما الهدف من تغيير التوقيت في مصر؟

يأتي نظام التوقيت الصيفي ضمن الإجراءات التي تنظم الاستفادة من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، إذ يتيح تقديم الساعة الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول خلال المساء، بما قد يساعد على تقليل استخدام الإضاءة الصناعية في بعض الأوقات.

ومع حلول نهاية أكتوبر، تنتهي الفترة المقررة للتوقيت الصيفي، وتعود البلاد إلى التوقيت الشتوي وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، قبل الانتقال مجددًا إلى التوقيت الصيفي في العام التالي.

إرشادات مهمة للمواطنين قبل تطبيق التوقيت الشتوي

يُنصح المواطنون بمراجعة الساعات والأجهزة التي لا تضبط التوقيت تلقائيًا، والتأكد من تحديث الساعة على الهواتف والأجهزة الرقمية، إلى جانب مراجعة مواعيد العمل والدراسة والرحلات والحجوزات المقررة صباح الجمعة.

كما يُفضل التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات النقل والجهات المنظمة للمواعيد المهمة، لتجنب التأخر أو حدوث ارتباك خلال اليوم الأول من تطبيق التوقيت الشتوي.

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