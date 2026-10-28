«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة أسبوع إضافي أمام الراغبين في التقدم لحجز وحدات الإسكان بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، لتصبح المهلة النهائية للتقديم يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مد فترة التقديم يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة الوحدات السكنية بنظام الإيجار.

ويضم الإعلان 8464 وحدة سكنية موزعة على المحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

خطوات التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 9

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قرار تمديد المهلة جاء استجابة لمطالب المواطنين، لمنحهم وقتًا إضافيًا لسداد مبلغ التأمين المقرر للحجز عبر مكاتب البريد المميكنة بالمناطق التي يشملها الإعلان.

وأكدت أن التسجيل على منصة مصر الرقمية أو شراء كراسة الشروط لا يُعدان بمفردهما إتمامًا لعملية التقديم، إذ يتعين على المواطن سداد مبلغ التأمين من خلال مكاتب البريد المميكنة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

تفاصيل وحدات الإيجار بالمحافظات

يتوزع الطرح المخصص للمحافظات على 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، تتكون من ثلاث غرف وصالة، إلى جانب 80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، تتكون من غرفتين وصالة.

وتشمل المحافظات التي يتوافر بها طرح الوحدات ذات مساحة 90 مترًا مربعًا القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومرسى مطروح.

أما الوحدات الأصغر، التي تبلغ مساحتها 75 مترًا مربعًا، فيقتصر طرحها بالمحافظات على المنيا.

أماكن الوحدات في المدن الجديدة

خصص الإعلان 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بواقع 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتشمل قائمة المدن المطروح بها وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات والنوبارية الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا.

وبالنسبة للوحدات ذات مساحة 75 مترًا مربعًا، فتوجد في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.

طرح وحدات ضمن مبادرة حياة كريمة

ويشمل الإعلان أيضًا 3280 وحدة سكنية جرى تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتراوح مساحة الوحدة بين 96 و100 متر مربع.

وتتوزع هذه الوحدات على محافظات الجيزة والمنوفية والغربية والأقصر وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية، ضمن جهود توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار في مناطق مختلفة من الجمهورية.

قيمة دعم الإيجار وشروط الاستحقاق

وأفادت مي عبد الحميد بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقدم دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وتُحدد قيمته وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة، على مدار فترة الإيجار.

وحدد الإعلان الحد الأقصى لصافي إجمالي مصادر دخل الأسرة المتقدمة عند 16 ألف جنيه، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يتجاوز 35 عامًا حتى تاريخ انتهاء الإعلان.