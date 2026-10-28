مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والأفريقي التونسي.

وجاءت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي :

المجموعه الأولى

ويليت الانجولي - ونواذيبو الموريتاني - بترو أتلتيكو الانجولي - الترجي التونسي

المجموعه الثانية

الزمالك - الافريقي التونسي - مولودية الجزائر - يانج افريكانز التنزاني

المجموعه الثالثة

نهضةبركان - كولومبي سبورتيف الكاميروني - أورلاندو الجنوب افريقي - سيمبا التنزاني

المجموعه الرابعة

بيراميدز - المغرب الفاسي - حوريا الغيني - الهلال السوداني

تضم قائمة الأندية المتأهلة، إلى دور المجموعات 16 فريقا تتنافس على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في نسخة تشهد مشاركة مجموعة من الأندية صاحبة الحضور القوي في مسابقات القارة.

وتتمثل قائمة الفرق المشاركة ، وفقا للبيانات الواردة قبل القرعة في الزمالك وبيراميدز من مصر، والترجي والإفريقي من تونس ، ونهضة بركان والمغرب الفاسي من المغرب، والهلال من السودان ومولودية الجزائر من الجزائر.

كما تضم القائمة سيمبا ويانج أفريكانز من تنزانيا ، وبترو أتلتيكو وويليتي من أنجولا ، وأورلاند وبايرتس من جنوب إفريقيا ، ونواذيبو من موريتانيا ، وحوريا من غينيا وكولمب سبورتيف من الكاميرون.

تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار أيضا إلى مستويات التصنيف التي ستحدد شكل المجموعات إذ تعتمد القرعة على توزيع الأندية على أربعة مستويات يضم كل منها أربعة فرق قبل توزيعها على المجموعات الأربع.

ووفقا للتصنيف المتوقع الوارد قبل إجراء القرعة يأتي الزمالك وبيراميدز ضمن المستوى الأول إلى جانب الترجي التونسي ونهضة بركان المغربي وهو ما يعني حال اعتماد هذا التصنيف تجنب المواجهة المباشرة بين الفريقين المصريين في دور المجموعات.

ويضم المستوى الثاني الهلال السوداني وسيمبا التنزاني ويانج أفريكانز التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي بينما يشمل المستوى الثالث مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني وحوريا الغيني.

أما المستوى الرابع فيضم الإفريقي التونسي والمغرب الفاسي المغربي وويليتي الأنجولي وكولم سبورتيف الكاميروني.

الزمالك وبيراميدز.. طموحات مصرية في البطولة القارية

يدخل الزمالك وبيراميدز القرعة بطموحات كبيرة في ظل أهمية البطولة بالنسبة إلى الكرة المصرية ورغبة الفريقين في الظهور بصورة قوية على المستوى الإفريقي خلال الموسم الجديد.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من خبراته القارية وتاريخه في البطولة من أجل الوصول إلى الأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب خاصة أن جماهيره تنتظر ظهورا قويا يعكس مكانة الفريق في المسابقات الإفريقية.

أما بيراميدز فيسعى إلى مواصلة حضوره بين كبار القارة والعمل على استثمار تطوره في السنوات الأخيرة لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على اللقب في ظل تطلعاته إلى تعزيز مكانته بين أندية الصف الأول في إفريقيا.

ويمنح وجود الفريقين المصريين في المستوى الأول وفقا للتصنيف المتوقع فرصة لتجنب مواجهة بعضهما في دور المجموعات لكنه لا يضمن بالضرورة سهولة الطريق إلى الأدوار التالية في ظل وجود عدد من المنافسين أصحاب الخبرة والطموحات الكبيرة.