استمرار وقف إطلاق النار بأوليشكي الأوكرانية.. ما دور ميلانيا ترامب؟

أعلن الجانبان الروسية والأوكراني اليوم الأربعاء أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في جنوب أوكرانيا صامد لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد الآمال في إمكانية وصول المواد الغذائية والأدوية الحيوية إلى السكان العالقين.

مدينة أوليشكي

يواجه السكان في مدينة أوليشكي، الخاضعة للقوة الروسية في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، نقصاً في الغذاء والماء والدواء منذ شهور، حيث وقعوا في مرمى النيران بين الجانبين.

قال سكان سبق وغادرو المكان، وما زالوا على اتصال مع سكان المدينة الموجودين بها حاليًا، إن بعضاً من السكان الذين يقدر عددهم بنحو 2000 شخص والذين ما زالوا هناك قد لجأوا إلى الصيد وأكل الحمام.

قال مفوضو حقوق الإنسان في كل من روسيا وأوكرانيا يوم الأربعاء إن الهدنة - التي دخلت حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء - لا تزال قائمة.

دور ميلانيا ترامب

تابع دميترو لوبينيتس الممثل الأوكراني"مرت 30 ساعة من وقف إطلاق النار في أوليشكي دون وقوع أي حادثة واحدة" .

وقالت يانا لانتراتوفا الممثلة الروسية في بيان مماثل: "لم يتم تسجيل أي حوادث خلال 30 ساعة من وقف إطلاق النار في أوليشكي".

أعلنت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب عن الهدنة بعد أشهر من تزايد القلق الدولي بشأن مصير سكان المدينة.