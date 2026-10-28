قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
الحكومة تنظر تعويض القاطنين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري
الحكومة: تخصيص منهج دراسي لتناول مخاطر الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
بوتين: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع إفريقيا لـ 50 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العمل الدولية: أكثر من 66 مليون عامل منزلي في العالم يفتقرون إلى حماية وظيفية رسمية

العمل الدولية: أكثر من 66 مليون عامل منزلي في العالم يفتقرون إلى حماية وظيفية رسمية
العمل الدولية: أكثر من 66 مليون عامل منزلي في العالم يفتقرون إلى حماية وظيفية رسمية
أ ش أ

كشف تقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية، أن أكثر من 66 مليون عامل منزلي حول العالم يفتقرون إلى حماية وظيفية رسمية خلال عام 2025، وهو ما يعني أن احتمالية افتقار هؤلاء العمال إلى حماية عمالية واجتماعية فعالة تزيد بأكثر من الضعف مقارنة بغيرهم من العاملين، مما يجعلهم أكثر عرضة للعمل لساعات طويلة في أوقات غير ملائمة وبأجور زهيدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية "شهرا رضوي" إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون للاستغلال هم عمال منزليون يسهمون في تيسير حياة الملايين.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هؤلاء العمال "ينظفون منازلنا، ويعدون وجباتنا، ويعتنون بأطفالنا، ويرعون كبار السن، ويدعمون ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يظل هؤلاء العمال غالبا غير مرئيين؛ إذ يُنظر إلى مساهمتهم كأمر مسلم به، ويُقلل من قيمة عملهم".

وذكرت "شهرا رضوي" أنه في عام 2025، بلغ عدد العمال المنزليين حول العالم نحو 80 مليون عامل، ارتفاعا من 75.6 مليون عام 2019. ومع ذلك، ظلت نسبة العمالة المنزلية ثابتة عند حوالي 2.2% من إجمالي التوظيف، مما يشير إلى أن هذه الزيادة تعكس في الغالب نموا في إجمالي التوظيف ككل، وليس توسعا في قطاع العمل المنزلي بحد ذاته.

ووفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية، يوجد حوالي نصف العمال المنزليين في العالم في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، بينما شهدت أفريقيا أكبر زيادة في أعدادهم منذ عام 2019، حيث انضم 4.2 مليون عامل إضافي إلى هذا القطاع، وتنتشر الوظائف غير الرسمية ـ التي تفتقر إلى أي مزايا أو حماية ـ بشكل واسع في أفريقيا، حيث يعمل 93.3% من العمال المنزليين في ظروف غير رسمية، بينما تُعد هذه الظاهرة "شاملة تقريبا" في الدول العربية. أما في أوروبا وآسيا الوسطى، فتسُجل أدنى معدلات للعمل غير الرسمي، ومع ذلك، لا يزال أكثر من عامل منزلي من بين كل ثلاثة يتلقى أجره بطريقة غير رسمية، وهو ما يعني أيضا عدم دفع أي ضرائب على هذه الأجور.

كما سلطت منظمة العمل الدولية الضوء على البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي لهذه القضية؛ إذ تشكل النساء 77.2% من إجمالي العمال المنزليين عالميا، ويتركز معظمهن في مهن التنظيف والرعاية.

أكد تقرير العمل الدولية، أن الأجور تعد مصدر قلق رئيسي، حيث بلغ متوسط ​​أجور العاملين في الخدمة المنزلية ما يزيد قليلا عن نصف أجور الموظفين الآخرين، وتنخفض هذه النسبة إلى 48.7 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي؛ وهي فجوة آخذة في الاتساع منذ عام 2019. كما أن العاملين في الخدمة المنزلية معرضون بشكل خاص لساعات عمل مفرطة.

فمن ناحية، يضطر الكثيرون منهم إلى العمل لساعات طويلة جدا؛ إذ يشير التقرير إلى أن أكثر من ثلث العاملين في الخدمة المنزلية يعملون لما لا يقل عن 49 ساعة أسبوعيا، بينما يعمل نحو 15 في المائة منهم لمدة 60 ساعة أو أكثر.

ومن ناحية أخرى، فإن العاملين في الخدمة المنزلية أكثر عرضة للعمل لساعات قليلة مقابل أجر زهيد؛ وهو ما قد يعكس حالة من "نقص التوظيف" (العمل لساعات أقل مما يرغبون فيه)، ويضطرهم للتنقل بين عدة منازل لتأمين معيشتهم.

على الرغم من هذه الأرقام القاتمة، فقد سُجّل بعض التقدم؛ إذ نجحت أكثر من نصف الدول التي تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة في تقليص حجم العمل غير الرسمي في قطاع الخدمة المنزلية منذ عام 2019. كما صادقت 40 دولة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، التي تضع معايير لضمان عمل لائق للعاملين في الخدمة المنزلية.

ومع ذلك، شددت "رضوي" على ضرورة زيادة معدلات التصديق على الاتفاقية – وهو التزام رسمي بموجب القانون الدولي بتطبيق تلك المعايير– لا سيما في آسيا والدول العربية، حيث لا تزال معدلات التصديق منخفضة للغاية. وقالت "رضوي" مستشهدة بمبادئ الاتفاقية: "العمل في الخدمة المنزلية هو عمل حقيقي، ويستحق العاملون في هذا القطاع التمتع بنفس الحقوق والحمايات الممنوحة للعاملين في المهن الأخرى".

منظمة العمل الدولية حماية عمالية واجتماعية أوقات غير ملائمة أجور زهيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

النائب أحمد خالد ممدوح

برلماني: التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بوابة لتحقيق الأمن الغذائي

النائب فيصل الشيباني ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

نائب يطالب بضرورة تحديد آليات تنفيذ مقترح حماية محدودي الدخل لضمان تطبيقه

النائب عبد العاطي أحمد

برلماني: الاستثمار الرياضي وتمكين الشباب على رأس أولويات المرحلة المقبلة

بالصور

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد