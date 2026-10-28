مواعيد مباريات الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. جدول دور المجموعات

يستعد الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، بعدما أسفرت القرعة عن وجوده في المجموعة الأولى إلى جانب الرجاء الرياضي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي وأول أغسطس الأنجولي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد الجولات الست من مرحلة المجموعات، التي تنطلق في أواخر نوفمبر 2026 وتستمر حتى يناير 2027، فيما لم تُحدد بعد المواعيد التفصيلية لكل مباراة للأهلي ضمن جدول المواجهات.

جدول جولات الأهلي في دور المجموعات

الجولة الأولى: من 27 إلى 29 نوفمبر 2026.

الجولة الثانية: من 4 إلى 6 ديسمبر 2026.

الجولة الثالثة: من 18 إلى 20 ديسمبر 2026.

الجولة الرابعة: من 8 إلى 10 يناير 2027.

الجولة الخامسة: من 15 إلى 17 يناير 2027.

الجولة السادسة: من 22 إلى 24 يناير 2027.

وتحدد هذه المواعيد الفترات الزمنية لإقامة الجولات، على أن يُعلن لاحقًا اليوم المحدد لكل مباراة وترتيب مواجهات الأهلي أمام منافسيه.

منافسو الأهلي في المجموعة الأولى

يخوض الأهلي مشواره في المجموعة الأولى أمام ثلاثة منافسين، هم الرجاء الرياضي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي وأول أغسطس الأنجولي، في محاولة لحصد النقاط اللازمة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية، لتبدأ بعدها منافسات الأدوار الإقصائية.

مواعيد الأدوار الإقصائية والنهائي

حدد الاتحاد الأفريقي الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2027 لإقامة مباريات ذهاب ربع النهائي، على أن تُلعب مواجهات الإياب خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس.

وتُقام مباريات ذهاب نصف النهائي من 9 إلى 11 أبريل 2027، بينما تُلعب مواجهات الإياب من 16 إلى 18 أبريل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027، لتُختتم منافسات النسخة الجديدة من البطولة القارية.