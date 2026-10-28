لايفات مشبوهه.. القبض على شخص يبث فيديوهات للتسول الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بأعمال التسول الإلكتروني بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتحقيق نسب مشاهدات عالية ، وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية له بقصد تحقيق مكاسب مادية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بأعمال التسول الإلكتروني، بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية له بقصد تحقيق مكاسب مادية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلال البث المباشر عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيه لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.