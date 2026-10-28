شهيد و7 مصابين في غارتين إسرائيليتين على خان يونس

أعلن مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة اليوم، 28 أكتوبر، عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء غارتين شنتهما طائرات مسيرة إسرائيلية، على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



واستهدفت الغارتان مناطق في مدينة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، حيث جرى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج السريع.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تواصل العمليات العسكرية والقصف الجوي المستمر على مناطق مختلفة من القطاع.

الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي

وفقًا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,564 شهيداً و175,770 مصاباً.



ضحايا الساعات الـ24 الماضية

استقبلت مستشفيات القطاع 3 شهداء و11 مصاباً جراء الغارات والخروقات الميدانية المستمرة.

فيما بلغ الضحايا منذ اتفاق وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): 1,568 شهيداً وأصيب 5,649 آخرون بفعل استمرار العمليات العسكرية، فيما جرى انتشال 845 شهيداً من تحت الأنقاض خلال هذه الفترة.

وحول الوضع الميداني، فتؤكد الطواقم الطبية والدفاع المدني أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات.