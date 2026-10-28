بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 58.83 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 8490.40 نقطة، إذ جرى تداول نحو 498 مليون سهم عبر 21 ألفا و79 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 98.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 11.06 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 8449.20 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 304 ملايين سهم من خلال 11 ألفا و918 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 44.2 مليون دينار كويتي.

بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 76.74 نقطة بما نسبته 0.85% ليصل إلى مستوى 8939.79 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 194 مليون سهم عبر 9161 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 54.1 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 63.08 نقطة بما نسبته 0.67% ليصل إلى مستوى 9443.94 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 292 مليون سهم عبر 9791 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 41.4 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "معادن" و"مخازن" و"وطنية" و"ع عقارية" و"الامتياز" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "كامكو" و"كفيك" و"الإماراتية" و"قيوين ا" و"نابيسكو" الأكثر انخفاضا.