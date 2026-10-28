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قرعة الكونفدرالية بالكامل.. الأهلي في اختبار مغربي ومواجهات عربية مشتعلة بالمجموعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرعة الكونفدرالية بالكامل.. الأهلي في اختبار مغربي ومواجهات عربية مشتعلة بالمجموعات

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027 عن مواجهات قوية بعدما وضعت الأهلي في مجموعة تضم الرجاء المغربي وأسكو كارا التوجولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي لتبدأ رحلة الفريق الأحمر في البطولة باختبار مهم أمام أحد أبرز الأندية المغربية وسط طموحات باستعادة الحضور القاري والمنافسة بقوة على اللقب.

أقيمت مراسم القرعة اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور ممثلي الأندية المشاركة وتولى سحب الكرات البوركيني ألان تراوري والسوداني مدثر الطيب لتتحدد ملامح المجموعات الأربع التي تضم عددا من الأندية صاحبة الخبرة الإفريقية إلى جانب فرق تسعى إلى تحقيق مفاجآت في المنافسة القارية.

وتحمل المجموعة الأولى اهتماما خاصا من الجماهير المصرية في ظل وجود الأهلي إلى جانب الرجاء المغربي في مواجهة مرشحة لخطف الأنظار بينما يسعى أسكو كارا التوجولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي إلى المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

الأهلي يتأهل بعد عبور كيتارا.. وزد يودع البطولة

حجز الأهلي مقعده في دور المجموعات بعدما تجاوز عقبة كيتارا الأوغندي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث حقق الفريق المصري الفوز 2-1 خارج ملعبه قبل أن يحسم مواجهة العودة بانتصار كبير بنتيجة 4-0.

ومنح التأهل الجهاز الفني للأهلي فرصة لبدء الاستعداد للمرحلة المقبلة التي تختلف حساباتها عن الأدوار الإقصائية إذ يتطلب دور المجموعات تحقيق نتائج مستقرة على مدار عدة مباريات مع ضرورة التعامل بجدية مع المنافسين أصحاب الخبرة والفرق التي قد تلجأ إلى أساليب دفاعية معقدة أمام الأندية المرشحة للتأهل.

وفي المقابل انتهت رحلة زد إف سي في البطولة بعدما خسر أمام عزام التنزاني بهدف دون رد في مباراة الإياب ليودع المنافسات عقب تعادله 1-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة.

الرجاء المغربي.. المواجهة الأبرز في مجموعة الأهلي

يأتي الرجاء المغربي في مقدمة المنافسين الذين ينتظرون الأهلي في المجموعة الأولى بالنظر إلى تاريخ النادي المغربي وخبرته في البطولات الإفريقية وهو ما يمنح المواجهة بين الفريقين أهمية مبكرة في سباق التأهل.

ولا تتوقف صعوبة المجموعة عند مواجهة الرجاء إذ يتعين على الأهلي أيضا التعامل مع أسكو كارا التوجولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ظل اختلاف طبيعة المنافسين وظروف اللعب خارج الأرض وهي عوامل قد تؤثر في حسابات كل فريق خلال مرحلة المجموعات.

وتبدو البداية القوية عاملا مهما بالنسبة للأهلي لأن حصد النقاط في الجولات الأولى يمنح الفريق مساحة أكبر للمناورة في المباريات التالية بينما قد يؤدي فقدان النقاط إلى زيادة الضغوط مع اقتراب نهاية المرحلة.

مجموعات قوية.. صدامات عربية وإفريقية مرتقبة

لم تقتصر المواجهات المنتظرة على مجموعة الأهلي إذ أسفرت القرعة عن توزيع عدد من الأندية صاحبة الخبرة على المجموعات الأربع بما يفتح الباب أمام منافسة قوية على بطاقات التأهل.

وضمت المجموعة الثانية الجيش الملكي المغربي وعزام يونايتد التنزاني وأهلي طرابلس الليبي ودوربان سيتي إف سي الجنوب إفريقي لتجمع بين أندية عربية تمتلك طموحات كبيرة في البطولة ومنافسين يسعون إلى فرض حضورهم على الساحة القارية.

أما المجموعة الثالثة فضمت شباب بلوزداد الجزائري ومانيما يونيون الكونغولي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني وريد أروز الزامبي في مجموعة تبدو مفتوحة على أكثر من احتمال مع وجود فرق من مدارس كروية مختلفة.

وفي المجموعة الرابعة جاء اتحاد العاصمة الجزائري إلى جانب الصفاقسي التونسي وبلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي لتشهد المجموعة مواجهة عربية منتظرة بين اتحاد العاصمة والصفاقسي في وقت تتطلع فيه الفرق الأخرى إلى استغلال المنافسة المباشرة بينهما من أجل تعزيز فرص التأهل.

تصنيف الأندية قبل القرعة

جاء توزيع الفرق المشاركة على أربعة مستويات بما أسهم في تحديد شكل المجموعات حيث ضم المستوى الأول الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري مع مراعاة وضع شباب بلوزداد المرتبط بالتأهل.

وضم المستوى الثاني الرجاء المغربي ومانيما يونيون الكونغولي والصفاقسي التونسي وعزام التنزاني بينما جاء أهلي طرابلس الليبي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وبلاك بولز الموزمبيقي في المستوى الثالث.

أما المستوى الرابع فضم أسكو كارا التوجولي ودوربان سيتي إف سي الجنوب إفريقي وريال باماكو المالي وريد أروز الزامبي لتكتمل قائمة الفرق التي تشكلت منها المجموعات الأربع.

نتائج قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2026-2027

المجموعة الأولى: الأهلي الرجاء المغربي أسكو كارا التوجولي بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

المجموعة الثانية: الجيش الملكي المغربي عزام يونايتد التنزاني أهلي طرابلس الليبي دوربان سيتي إف سي الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري مانيما يونيون الكونغولي سينجيدا بلاك ستارز التنزاني ريد أروز الزامبي.

المجموعة الرابعة: اتحاد العاصمة الجزائري الصفاقسي التونسي بلاك بولز الموزمبيقي ريال باماكو المالي.

قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية الأهلي الرجاء المغربي أسكو كارا التوجولي بريميرو دي أوجوستو الأنجولي الأندية المغربية

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