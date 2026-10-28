اليوم .. قرعة الكونفدرالية الإفريقية 2026-2027.. الأهلي يترقب منافسيه وسط أزمة المقعد الأخير وحسابات المستويات

تترقب جماهير النادي الأهلي مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027 والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء في القاهرة وسط حالة من الاهتمام بمعرفة المنافسين الذين سيواجههم الفريق الأحمر في مشواره القاري وطبيعة المجموعة التي ستحدد ملامح طريقه نحو الأدوار الإقصائية.

وتأتي القرعة في توقيت مهم بالنسبة إلى الأهلي الذي يستعد لخوض تحد جديد على الساحة الإفريقية في ظل مشاركة مجموعة من الأندية صاحبة الخبرات القارية وفي مقدمتها اتحاد العاصمة الجزائري والرجاء والجيش الملكي المغربيان إلى جانب الصفاقسي التونسي وأهلي طرابلس الليبي وغيرها من الفرق التي تسعى إلى المنافسة بقوة على اللقب.

وتكتسب النسخة الجديدة أهمية إضافية في ظل وجود ملف عالق يتعلق بالبطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دور المجموعات بعدما ارتبط حسمها بالنزاع المحيط بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني مع دخول هافيا كوناكري الغيني طرفا في القضية وهو ما يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام تحدي استكمال قائمة المشاركين بصورة نهائية.

موعد قرعة الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الأربعاء موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على أن تنطلق المراسم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر.

وتحظى مراسم القرعة باهتمام جماهيري واسع خاصة من أنصار الأهلي الذين ينتظرون التعرف على منافسي الفريق في المرحلة الأولى من البطولة والوقوف على طبيعة المواجهات التي قد تحدد مدى سهولة أو صعوبة مشوار التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مراسم القرعة كما يمكن متابعتها عبر قناة CAF TV الرسمية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع يوتيوب بما يتيح للجماهير متابعة توزيع الفرق على المجموعات الأربع والتعرف على المواجهات المنتظرة.

15 فريقا حسموا التأهل ومقعد أخير ينتظر الحسم

تضم قائمة المشاركين في دور المجموعات 15 ناديا تأكد تأهلها بينما لا يزال المقعد السادس عشر معلقا لحين حسم الملف المرتبط بالنزاع على البطاقة الأخيرة وفقا للبيانات الواردة قبل إجراء القرعة.

وتشهد البطولة مشاركة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي والرجاء المغربيين والصفاقسي التونسي والأهلي طرابلس الليبي ومانيما يونيون الكونغولي.

كما تضم القائمة عزام وسينجيدا بلاك ستارز من تنزانيا وريال باماكو المالي وبلاك بولز الموزمبيقي وأسكو كارا التوجولي وريد أروز الزامبي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي وديربان سيتي الجنوب إفريقي.

أزمة المقعد الأخير تربك حسابات القرعة

يمثل المقعد السادس عشر أحد أبرز الملفات المطروحة قبل إجراء قرعة الكونفدرالية الإفريقية في ظل عدم حسم هوية الفريق المتأهل حتى الآن بسبب النزاع المرتبط بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني ودخول هافيا كوناكري الغيني طرفا في القضية.

وتضع هذه الأزمة ترتيبات القرعة أمام سيناريو استثنائي إذ تسمح الترتيبات المطروحة بإجراء مراسم سحب المجموعات قبل تحديد صاحب البطاقة الأخيرة على أن يتم الإعلان عن الفريق المتأهل لاحقا وفقا لما تؤول إليه الإجراءات المتعلقة بالملف.

الأهلي في المستوى الأول.. ماذا يعني ذلك للأحمر؟

يتواجد الأهلي ضمن المستوى الأول في التصنيف المتوقع لقرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027 إلى جانب اتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي وصاحب بطاقة التأهل الأخيرة وفقا للقائمة الواردة قبل إجراء القرعة.

ويمنح وجود الأهلي في المستوى الأول الفريق أفضلية تتعلق بتوزيع الأندية إذ يعني حال اعتماد التصنيف المذكور تجنب مواجهة الفرق الثلاثة الأخرى الموجودة معه في المستوى نفسه خلال دور المجموعات.

لكن هذه الأفضلية لا تعني بالضرورة أن الأهلي سيقع في مجموعة سهلة خاصة مع وجود منافسين أقوياء في المستويات الأخرى يمتلك بعضهم خبرات قارية وقدرات فنية تسمح لهم بمنافسة الفرق المرشحة للتأهل.

ويضم المستوى الثاني الرجاء المغربي ومانيما يونيون الكونغولي وعزام التنزاني والصفاقسي التونسي وهي مجموعة من الأندية التي قد تشكل تحديا حقيقيا لأي فريق يقع معها في مجموعة واحدة.

أما المستوى الثالث فيشمل الأهلي طرابلس الليبي وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني وبلاك بولز الموزمبيقي وريال باماكو المالي بينما يضم المستوى الرابع أسكو كارا التوجولي وريد أروز الزامبي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي وديربان سيتي الجنوب إفريقي.

ويعني هذا التوزيع أن الأهلي قد يواجه منافسا من كل مستوى من المستويات الثلاثة الأخرى وهو ما يجعل تحديد المجموعة عاملا مهما في رسم ملامح مشواره بالبطولة دون أن يكون كافيا وحده للحكم على فرص التأهل.

ويظل التصنيف النهائي المعتمد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو المرجع الحاسم في تحديد المستويات خاصة مع استمرار أزمة المقعد الأخير قبل إجراء القرعة.

منافسون محتملون.. الرجاء والصفاقسي وأهلي طرابلس في دائرة الحسابات

تتجه الأنظار إلى عدد من الأندية التي قد تمثل اختبارات صعبة للأهلي حال وقوعها معه في مجموعة واحدة وفي مقدمتها الرجاء المغربي والصفاقسي التونسي والأهلي طرابلس الليبي إلى جانب مانيما يونيون الكونغولي.

ويمثل الرجاء أحد الأسماء البارزة في الكرة المغربية ويمتلك خبرات في المنافسات الإفريقية وهو ما يجعل احتمالية مواجهته من السيناريوهات التي تستحق الاهتمام خاصة إذا جمعته القرعة بالأهلي في مجموعة واحدة.

كما يدخل الصفاقسي التونسي البطولة بطموحات كبيرة مستندا إلى تاريخه في المسابقات القارية بينما يسعى الأهلي طرابلس إلى تقديم مشاركة قوية وإثبات قدرته على المنافسة أمام الأندية صاحبة الخبرة.