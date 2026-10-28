انتخابات الاحتلال.. فرز 60% من الأصوات وكتلة نتنياهو تتقدم بــ56 مقعدًا

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم الصهيونية، بأنه بعد فرز 60% من الأصوات الانتخابية في الاحتلال، يتواصل تقدم كتلة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

النتائج الأولية

وتشير النتائج الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام عن صحيفة يسرائيل هيوم إلى أنه بعد فرز نحو 60% من الأصوات في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، سيكون توزيع المقاعد كالتالي بين الكتل السياسية:

• كتلة بنيامين نتنياهو: تحصل على 56 مقعداً.

• كتلة التغيير: تحصل على 48 مقعداً.

• الأحزاب العربية: تحصل على 16 مقعداً.

لكن يحتاج أي معسكر للوصول إلى 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 مقعداً في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة، لذا لا يمتلك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة حتى هذه اللحظة، وتستمر عملية فرز ما تبقى من الأصوات.

تفاصيل توزيع المقاعد حسب الأحزاب

• حزب الليكود: 28 مقعداً

• حزب "يشار!" (برئاسة جادي آيزنكوت): 21 مقعداً

• القائمة المشتركة: 12 مقعداً

• حزب "بياحد": 11 مقعداً

• حزب "يهدوت هتوراه": 8 مقاعد

• حزب "الديمقراطيون": 8 مقاعد

• حزب "يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد

• حزب "شاس": 7 مقاعد

• حزب "عوتسما يهوديت": 7 مقاعد

• حزب "الصهيونية الدينية": 6 مقاعد

• القائمة العربية الموحدة (راعم): 4 مقاعد

