استقرار الطقس بمدن البحر الأحمر باستثناء مرسى علم.. توقف مياه سيل وادي الغدير

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر، استقرار الأحوال الجوية في معظم مدن المحافظة، صباح اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، باستثناء مدينة مرسى علم، التي شهدت توقف مياه السيل بوادي الغدير عند الكيلو 30 بطريق مرسى علم – الشلاتين، مع استمرار حركة المرور في الاتجاهين بصورة آمنة ودون معوقات.

استقرار الأجواء في 6 مدن

وأوضح تقرير الحالة الجوية الصادر في التاسعة والنصف صباحًا، أن الأجواء مستقرة في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وحلايب، دون سقوط أمطار أو نشاط للرياح، فيما توقفت الأمطار بمدينة الشلاتين.

طريق مرسى علم – الشلاتين آمن

وأشار التقرير إلى توقف مياه سيل وادي الغدير بمنطقة برانيس، جنوب مدينة مرسى علم، عند الكيلو 30 بطريق مرسى علم – الشلاتين، مؤكدًا أن الطريق آمن ويعمل في الاتجاهين، دون وجود أي معوقات أمام حركة المرور.

وأكد مركز سيطرة الشبكة الوطنية استمرار متابعة الحالة الجوية بمختلف مدن المحافظة، مع الإخطار الفوري بأي تطورات أو تغيرات جديدة.