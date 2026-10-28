شوبير يشيد بعودة محمد عبد المنعم لحسابات المنتخب: أجمل خبر سمعته

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي استدعى فيه النجم محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، ضمن قائمة المحترفين استعدادًا للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل، معربًا عن سعادته بعودة اللاعب إلى حسابات المنتخب الوطني.

وقال شوبير ، إن استدعاء محمد عبد المنعم يمثل خبرًا سعيدًا بالنسبة له، مؤكدًا أهمية التسامح وفتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، رغم الأخطاء التي قد تحدث في بعض المواقف.

وأضاف: «الكابتن حسام حسن استدعى محمد عبد المنعم ضمن قائمة المحترفين للانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم، وده أجمل خبر سمعته، الحلو يكون فيه تسامح، وقولتلكم إن عبد المنعم كان مخطئًا تمامًا في موضوع عدم سفره لجنوب السودان».

وتابع شوبير : إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أكد أن الباب مفتوح أمام الجميع، ولا توجد أي أزمات مع أي لاعب، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تواجد أفضل العناصر القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

واختتم تصريحاته ، بالتأكيد على أن محمد عبد المنعم يسير بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تفاؤله بقدرته على تقديم مستويات مميزة خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم طموحات المنتخب المصري في الاستحقاقات القادمة.