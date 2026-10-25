الكشف عن مدرب منتخب مصر أمام مالاوي..وتحركات لتخفيف عقوبة حسام حسن

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أنه لا يصح الحديث عن مدرب منتخب مصر المتواجد خلال الفترة القادمة بعد قرار إيقاف الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن اتحاد الكرة منظومة محترمة ومحترفة للغاية.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "لا يصح الحديث عن تواجد الكابتن شوقي غريب كمديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة بعد قرار إيقاف الكابتن حسام حسن".

وتابع: "لا يصح الحديث عن مدرب منتخب مصر، الاتحاد منظومة محترمة وجهاز فني متواجد منذ فترة طويلة، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن وطارق سليمان والجهاز المعاون وجميعهم نجوم كبار".

وأكمل: "طارق سليمان هو من سيتولى قيادة منتخب مصر خلال المباريات الـ 3 المقبلة".

وأوضح أحمد حسن أن تعيين شوقي غريب جاء في منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف العمل على ملف التخطيط بشكل عام.

واختتم الصقر حديثه قائلا: "الاتحاد المصري سيتقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تخفيض عقوبة الكابتن حسام حسن، وبإذن الله يتم تخفيفها".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تقام المباراتان بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر الجاري.