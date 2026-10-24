منتخب مصر مواليد 2010 يواصل الاستعدادات لتصفيات شمال أفريقيا

يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 استعداداته لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات، وسط طموحات بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة عبد الستار صبري على الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى ممكن، من خلال التدريبات الفنية والخططية، وزيادة الانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب التركيز على تطوير الأداء الجماعي والاستعداد لمواجهة المنتخبات المنافسة.

تجهيزات مكثفة قبل انطلاق التصفيات

تشهد فترة الإعداد اهتمامًا بتجهيز العناصر الشابة ومنحها الخبرات اللازمة لخوض المنافسات القارية، خاصة أن تصفيات شمال أفريقيا تمثل محطة مهمة في مسيرة المنتخب، وفرصة أمام اللاعبين لإثبات قدراتهم على المستوى الدولي.

ويحرص الجهاز الفني على تقييم مستويات اللاعبين خلال التدريبات، والعمل على معالجة الأخطاء الفنية، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، بما يساعد المنتخب على الظهور بصورة قوية خلال المباريات الرسمية.

طموحات الفراعنة الصغار في تصفيات شمال أفريقيا

يأمل منتخب مصر مواليد 2010 في استثمار فترة الإعداد لتحقيق بداية قوية في التصفيات، وتقديم مستويات تعكس تطور قطاع الناشئين بالكرة المصرية، في ظل أهمية المنافسات الإقليمية في اكتشاف المواهب وتجهيزها للانضمام مستقبلًا إلى المنتخبات الوطنية.

ويسعى الجهاز الفني إلى بناء مجموعة متجانسة تمتلك القدرة على المنافسة، مع منح اللاعبين الصغار فرصة اكتساب الخبرات الدولية التي تساعدهم على التطور والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.