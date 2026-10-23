إلى نصف النهائي.. منتخب مصر يهزم اليمن بخماسية في بطولة كأس الخليج للناشئين

تأهل منتخب مصر، مواليد 2009 إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج بعد الفوز على منتخب اليمن بنتيجة 5-1، في ثالث مباريات منتخبنا في بطولة كأس الخليج.

سجل عمر عبد الرحيم الهدف الأول لمنتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 22.

وأحرز الهدف الثاني اللاعب آدم القزاز في الدقيقة 43 من صناعة يوسف عبد الله بعد مراوغة رائعة، أعقبها بعرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها آدم القزاز بتسديدة ناجحة سكنت الشباك.

أحرز خالد مختار الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، من تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك، ليعزز تقدم الفراعنة.

وفي الدقيقة 78 سجل عمر عبد الرحيم الهدف الرابع لمنتخب مصر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 80 قلص منتخب اليمن الفارق بتسجيل الهدف الأول في شباك منتخب مصر.

وسجل خالد أبو الركب الهدف الخامس لمنتخب مصر في الدقيقة 90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب للدور نصف النهائي من البطولة ليواصل مشواره المتميز.

تشكيل منتخب مصر

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عبيد.

خط الدفاع: عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد (الديزل ) - عزت عبدالمعز.

خط الوسط: عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبدالله - سيف أمير.

خط الهجوم: خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مالك عمرو - عبدالعزيز محمود - آدم يوسف - أمير حسن - أحمد بشير - محمد جمال - دانيال تامر - زياد سعودي - أحمد صفوت - أدهم حسيب - عبدالعزيز خالد - خالد محمود.