موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام اليمن في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، مواجهة مهمة أمام نظيره اليمني، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، والتي تختتم فعالياتها يوم 4 نوفمبر المقبل.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة وينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول مباراتين.

ويسعى ناشئو الفراعنة إلى مواصلة النتائج الإيجابية أمام اليمن، وتعزيز موقعهم في المجموعة، من أجل الاقتراب من حسم التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة مصر واليمن للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام اليمن على ملعب سعود بن عبد الرحمن في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات مصرية لتحقيق الفوز الثالث على التوالي وإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، الذي يسعى إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة للاعبين بعد الفوز على الكويت، مع الحفاظ على التركيز وتجنب فقدان النقاط في هذه المرحلة المهمة من المنافسات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واليمن

تُنقل مباريات بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا عبر عدد من القنوات الرياضية العربية والخليجية المفتوحة، وتشمل القنوات التي أُعلن عن نقلها لمنافسات البطولة:

قنوات الكأس الرياضية.

قنوات أبوظبي الرياضية.

قناة عُمان الرياضية.

قناة الكويت الرياضية.

قنوات أون سبورت المصرية.

ويُنصح بمتابعة جداول البث الرسمية للقنوات للتأكد من القناة التي ستنقل مباراة مصر واليمن تحديدًا، وموعد الاستوديو التحليلي والتغطية المصاحبة للقاء.

منتخب مصر يهزم الكويت بثلاثية في الجولة الثانية

كان منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 قد حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سعود بن عبد الرحمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجحوا في ترجمة تفوقهم إلى ثلاثة أهداف، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

وسجل محمد جمال هدفي منتخب مصر خلال الشوط الأول، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، وتمكن أمير عبد المجيد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73، ليؤكد تفوق ناشئي الفراعنة ويحسم المواجهة بثلاثية نظيفة.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط

منح الفوز على الكويت منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الانتصار خلال أول مباراتين في البطولة، ليبدأ مشواره بصورة قوية ويعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر والسعودية والكويت واليمن والعراق، في منافسات تشهد صراعًا بين المنتخبات المشاركة من أجل حجز مقاعد التأهل إلى الدور التالي.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب المصري في مواصلة الانتصارات خلال مواجهة اليمن، مستفيدًا من الأداء الهجومي الذي ظهر به اللاعبون في المباراة الماضية، إلى جانب العمل على تعزيز الانضباط الدفاعي واستغلال الفرص أمام المرمى.

حسين عبد اللطيف يبحث عن الفوز الثالث مع ناشئي الفراعنة

يتطلع حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، إلى قيادة الفريق لتحقيق انتصاره الثالث في البطولة، ومواصلة تقديم المستويات القوية التي ظهر بها اللاعبون خلال الجولتين الماضيتين.

وتمنح الانطلاقة الإيجابية المنتخب دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة اليمن، لكنها تفرض في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس، خاصة مع أهمية كل نقطة في حسابات التأهل.

وتترقب الجماهير المصرية ظهورًا جديدًا مميزًا لناشئي الفراعنة، في ظل الطموحات الكبيرة بتقديم جيل قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في البطولات الإقليمية، ومواصلة تطوير المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية.