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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للناشئين يتقدم على الكويت بثنائية في الشوط الأول بكأس الخليج

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حمزة شعيب

تقدم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 على نظيره الكويتي بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء الثلاثاء، على استاد سعود بن عبد الرحمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في قطر.

وسجل محمد عطية هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 41 و45+3، ليمنح الفراعنة أفضلية واضحة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل ضم مالك عمرو في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أمير حسن وآدم يوسف ومحمد السيد وعزت عبدالمعز، بينما ضم خط الوسط أحمد بشير وعمر عبدالرحيم ومحمد جمال وأحمد صفوت ودانيال تامر، فيما قاد عبد العزيز خالد خط الهجوم.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والسعودية واليمن والعراق، بعدما استهل مشواره بالفوز على السعودية بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى.

ويخوض المنتخب المصري البطولة ضمن برنامج إعداده للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، بمشاركة 48 منتخبًا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره اليمني يوم الجمعة 23 أكتوبر، قبل مواجهة العراق يوم الاثنين 26 أكتوبر، ضمن منافسات دور المجموعات، الذي يتأهل منه المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

منتخب مصر للناشئين كأس الخليج منتخب الكويت للناشئين

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