الأناكوندا يبحث عن ذاته.. مصطفى محمد يسعى لتسجيل هدفه الأول مع قونيا سبور وعينه على المنتخب

يعيش المهاجم المصري مصطفى محمد، لاعب قونيا سبور التركي، مرحلة مهمة في مسيرته الاحترافية، إذ يسعى إلى استعادة حسه التهديفي وتسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، في ظل رغبته في إثبات قدراته والعودة إلى حسابات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وانضم مصطفى محمد، المعروف بلقب «الأناكوندا»، إلى قونيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، قادمًا من نانت الفرنسي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، حتى صيف 2029، في محاولة لبدء صفحة جديدة في مسيرته الكروية بعد تجربته الأخيرة في الدوري الفرنسي.

لكن بداية المهاجم المصري مع الفريق التركي لم تكن على النحو المأمول، بعدما اقتصرت مشاركاته الأولى على دقائق محدودة، مع اعتماد الجهاز الفني عليه بديلًا في عدد من المباريات، وهو ما يقلص فرصه في تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة.

وشارك مصطفى محمد في مواجهة قونيا سبور أمام آميد سبورتيف، التي أقيمت يوم 17 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، بعدما دخل بديلًا في الدقيقة 63، إلا أن فريقه خسر المباراة بهدف دون رد.

ويتمثل التحدي الأبرز أمام «الأناكوندا» في استغلال الدقائق التي يحصل عليها داخل الملعب، والعمل على ترجمة تحركاته ومحاولاته الهجومية إلى أهداف، من أجل فرض نفسه على التشكيل الأساسي وإقناع مدربه بأحقيته في الحصول على دور أكبر مع الفريق.

ولا تتوقف طموحات المهاجم المصري عند استعادة مستواه التهديفي مع قونيا سبور، بل تمتد إلى المنتخب الوطني، إذ تمثل عودته إلى التألق مع ناديه خطوة مهمة في سعيه لاستعادة مكانته الدولية، خاصة في ظل المنافسة على المراكز الهجومية داخل صفوف الفراعنة.

ويواجه مصطفى محمد تحديًا مزدوجًا خلال المرحلة المقبلة؛ يتمثل الأول في تسجيل هدفه الأول بقميص قونيا سبور وكسب ثقة الجهاز الفني، بينما يرتبط الثاني بإثبات قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة بما يعزز فرص عودته إلى حسابات المنتخب المصري.

وبين البحث عن الهدف الأول والرغبة في استعادة مكانته الدولية، يدرك «الأناكوندا» أن المرحلة المقبلة تتطلب استغلال كل فرصة للمشاركة، حتى يحول انتقاله إلى الدوري التركي إلى بداية جديدة تعيد مسيرته إلى الطريق الصحيح.