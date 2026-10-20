نبوءة أسطورة طرابزون سبور بشأن محمد صلاح تتحقق أمام بشكتاش

تحققت توقعات أسطورة طرابزون سبور، جوكدينيز كارادينيز، بشأن النجم المصري محمد صلاح، بعدما لعب دورًا بارزًا في فوز فريقه على بشكتاش، ضمن منافسات الدوري التركي.

وحقق طرابزون سبور الفوز على بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، حيث نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

وكان كارادينيز قد أشاد بإمكانات النجم المصري قبل المباراة، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية للفريق بفضل احترافيته العالية وروحه القتالية داخل الملعب، إلى جانب قدرته على التأقلم سريعًا مع أجواء النادي وجماهيره.

ووفقًا لما نقلته منصة «61saat» التركية، أوضح أسطورة طرابزون سبور أن محمد صلاح يمتلك عقلية احترافية مميزة، مشيرًا إلى أن تأثيره لا يقتصر على تسجيل الأهداف فحسب، بل يمتد إلى تغيير أداء الفريق بالكامل، ونقل روح الالتزام والعمل الجاد إلى زملائه.

كما توقع كارادينيز أن يكون صلاح الورقة الرابحة الأبرز لطرابزون سبور في مواجهة بشكتاش، وهو ما تحقق بالفعل بعدما سجل اللاعب الهدف الثاني، ليساهم في حصد فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وعلى صعيد الأرقام، يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف، بعد مرور 8 جولات من المنافسات، ليواصل تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور.

وفي لفتة تعكس حماس الجماهير، رفعت جماهير طرابزون سبور لافتة خاصة للنجم المصري خلال المباراة، تضمنت صورته وهو يعتلي نسرًا، في إشارة إلى نادي بشكتاش، في مشهد أضاف مزيدًا من الإثارة إلى أجواء المواجهة.