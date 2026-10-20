قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة.. والمخطط القومي يستهدف إنشاء 39 مدينة
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده
الرئيس السيسي يشارك في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026.. تنفيذ 610 مشروعات طرق بالمحافظات بتكلفة 94.8 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نبوءة أسطورة طرابزون سبور بشأن محمد صلاح تتحقق أمام بشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تحققت توقعات أسطورة طرابزون سبور، جوكدينيز كارادينيز، بشأن النجم المصري محمد صلاح، بعدما لعب دورًا بارزًا في فوز فريقه على بشكتاش، ضمن منافسات الدوري التركي.

وحقق طرابزون سبور الفوز على بشكتاش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، حيث نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

وكان كارادينيز قد أشاد بإمكانات النجم المصري قبل المباراة، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية للفريق بفضل احترافيته العالية وروحه القتالية داخل الملعب، إلى جانب قدرته على التأقلم سريعًا مع أجواء النادي وجماهيره.

ووفقًا لما نقلته منصة «61saat» التركية، أوضح أسطورة طرابزون سبور أن محمد صلاح يمتلك عقلية احترافية مميزة، مشيرًا إلى أن تأثيره لا يقتصر على تسجيل الأهداف فحسب، بل يمتد إلى تغيير أداء الفريق بالكامل، ونقل روح الالتزام والعمل الجاد إلى زملائه.

كما توقع كارادينيز أن يكون صلاح الورقة الرابحة الأبرز لطرابزون سبور في مواجهة بشكتاش، وهو ما تحقق بالفعل بعدما سجل اللاعب الهدف الثاني، ليساهم في حصد فريقه ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وعلى صعيد الأرقام، يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف، بعد مرور 8 جولات من المنافسات، ليواصل تقديم مستويات مميزة مع طرابزون سبور.

وفي لفتة تعكس حماس الجماهير، رفعت جماهير طرابزون سبور لافتة خاصة للنجم المصري خلال المباراة، تضمنت صورته وهو يعتلي نسرًا، في إشارة إلى نادي بشكتاش، في مشهد أضاف مزيدًا من الإثارة إلى أجواء المواجهة.

جوكدينيز كارادينيز طرابزون سبور محمد صلاح الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

فانس

فانس يمتنع عن تأييد نتنياهو ويركز على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

مجلس الوزراء الأردني

مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة من القرارات والتشريعات الهادفة لدعم الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد