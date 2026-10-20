أوبتا تتوقع فوز ريال مدريد على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، لمواجهة لايبزيج الألماني، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» المواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق الملكي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب البطولة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام إنتر ميلان وروما، فيما يمتلك لايبزيج 3 نقاط، عقب خسارته أمام كومو وتحقيقه الفوز على آيندهوفن.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة «أوبتا» العالمية عن توقعاتها بشأن الفريق الأقرب لتحقيق الفوز في المواجهة، حيث رجحت كفة ريال مدريد بنسبة بلغت 72.1%، مقابل 12.5% لصالح لايبزيج، ما يعزز حظوظ الفريق الإسباني في حصد النقاط الثلاث.

ويطمح ريال مدريد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد في البطولة الأوروبية، ومواصلة مشواره بثبات، قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي برشلونة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الكلاسيكو.