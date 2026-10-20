وزير الشباب والرياضة: نحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء بالسودان في مجالات التعاون

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان في مجالات التعاون محل الدراسة، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المنشآت وبناء قدرات الشباب.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة اليوم /الثلاثاء/، الدكتور أحمد آدم أحمد، وزير الشباب والرياضة بجمهورية السودان، بحضور السفير عمر الفاروق سيد كامل، القائم بالأعمال بسفارة السودان لدى مصر، والوفود المرافقة وقيادات الشباب والرياضة من الجانبين.

تناول اللقاء بحث التعاون المشترك، وكذلك مقترح تأهيل وتدريب الشباب السوداني، ونقل الخبرات المصرية في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية بالسودان، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب السوداني في البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور أحمد آدم أحمد جهود الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة في دعم التعاون مع السودان، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية وتوسيع مشاركة الشباب السوداني في البرامج والأنشطة المشتركة.