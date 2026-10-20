منصة الكرة الذهبية تطلق تصويتا لاختيار أعظم لاعب في تاريخ الجائزة

أطلقت منصة الكرة الذهبية تصويتاً جماهيرياً لاختيار أعظم لاعب في تاريخ الجائزة، بناءً على مستواه في العام الذي توج خلاله بالكرة الذهبية، من خلال مبادرة «بالون دور أوف أول تايم» (Ballon d’Or Of All Time)، التي تتيح للجماهير المفاضلة بين أبرز النجوم الذين تركوا بصمات استثنائية في تاريخ كرة القدم.

وضمت قائمة اللاعبين العشرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب الإسباني ألفريدو دي ستيفانو، والهولندي يوهان كرويف، والألماني فرانس بيكنباور، والإنجليزي كيفن كيجان، والألماني كارل هاينز رومينيجه، والفرنسي ميشيل بلاتيني، والهولندي ماركو فان باستن، والبرازيلي رونالدو نازاريو.

وتتيح المبادرة للجماهير اختيار اللاعب المفضل لديها وتحديد العام الذي قدم خلاله أفضل مستوياته وفاز فيه بالكرة الذهبية، بما يتيح المقارنة بين نجوم من أجيال مختلفة والنسخ التي شهدت تتويجهم بالجائزة.

وحددت المنصة يوم 27 أكتوبر الجاري موعداً لانتهاء التصويت، على أن تعلن النتائج في اليوم التالي، الموافق 28 أكتوبر، عبر الموقع الرسمي للجائزة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.