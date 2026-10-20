قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة.. والمخطط القومي يستهدف إنشاء 39 مدينة
منال عوض: 48% من موازنات المحافظات مخصصة لتطوير الطرق المحلية وصيانتها
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض أسباب التوسع العمراني ومشروعات النقل والتشييد والبناء
رئيس الوزراء: الرئيس السادات وضع فكرة إنشاء المدن الجديدة.. وقلاع مصر الصناعية تنتشر بها
منال عوض: النقل الحديث خفض الانبعاثات الكربونية 30%.. وتحويل 400 فدان إلى حدائق عامة
تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
حسام عبد الغفار: أكثر من 16 مبادرة رئاسية لتوفير العلاج للمواطنين.. وتوطين صناعة الدواء أمن قومي
تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟
استمرار حظر التجول في باريس مساء اليوم واحتمالات تمديده
الرئيس السيسي يشارك في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026.. تنفيذ 610 مشروعات طرق بالمحافظات بتكلفة 94.8 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يحذر: لا أحد فوق المساءلة في ريال مدريد

مورينيو
مورينيو
حسام الحارتي

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني الثلاثاء، علي مواجهة لايبتسيغ الألماني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا مؤكدا أنه لا يوجد أي لاعب فوق المساءلة في الفريق الملكي.

وعندما سُئل عن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الموقوف لثلاث مباريات في الدوري الإسباني والمهدد بتألق الشاب الإيفواري يان ديومانديه (19 عاماً)، وجه المدرب البرتغالي رسالة واضحة في المؤتمر الصحفي قائلاً: "هنا، الشيء الوحيد فوق المساءلة هو شارة النادي. لا يوجد لاعب فوق المساءلة. الأمر لا يتعلق بالمكانة، أو شارة القيادة أو المبلغ المدفوع للتعاقد معه. ما يجعل اللاعب فوق المساءلة هو مستواه على أرض الملعب".

ورغم ذلك أكد مورينيو أن فينيسيوس سيبدأ أساسياً الأربعاء ضد لايبتسيغ، من دون أن يحدد ما إذا كان سيحل بدلاً من ديوماندي الذي يواجه فريقه السابق، أم لا.

وقال المدرب البالغ من العمر 63 عاماً "لا أستطيع الإفصاح عن التفاصيل. فينيسيوس جناح أيسر. قد أتمكن من توظيفه في مراكز أخرى، في بعض الحالات، لكن هذا مركزه. هذا كل ما يمكنني تأكيده. ديومانديه ليس بحاجة لمعرفة ما إذا كان سيلعب أم لا، لذا سترون غداً".

واختتم مورينيو حديثه قائلاً: "أُدرك تماما التوقعات العالية في ريال مدريد. لقد قضيت هنا ثلاث سنوات، ولا يزال أمامنا عمل كثير لنقوم به من أجل التطور. لكنني منفتح على التحليل، وفهم الأمور، والبحث عن حلول".

البرتغالي جوزيه مورينيو ريال مدريد الإسباني لايبتسيغ الألماني البرازيلي فينيسيوس جونيور مورينيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الذهب يعاود الارتفاع في مصر اليوم الثلاثاء

عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان وبرشلونة

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبرشلونة قبل قمة دوري أبطال أوروبا .. الليلة

فراس البريكان

فراس البريكان يقترب من جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026.. وسالم الدوسري أبرز المنافسين

إريك تين هاج

تين هاج: إدارة مانشستر يونايتد وعدتني بالدعم ولم تلتزم

بالصور

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

قائد القوات البحرية: نتوسع في إنتاج المسيرات البحرية.. وهناك محاولات من بعض الأطراف للسيطرة على الممرات البحرية

قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي
قائد القوات البحرية - الفريق محمود عادل فوزي

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل.. وصفة سهلة بمذاق الشواء

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل
طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد