مورينيو يحذر: لا أحد فوق المساءلة في ريال مدريد

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني الثلاثاء، علي مواجهة لايبتسيغ الألماني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا مؤكدا أنه لا يوجد أي لاعب فوق المساءلة في الفريق الملكي.

وعندما سُئل عن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الموقوف لثلاث مباريات في الدوري الإسباني والمهدد بتألق الشاب الإيفواري يان ديومانديه (19 عاماً)، وجه المدرب البرتغالي رسالة واضحة في المؤتمر الصحفي قائلاً: "هنا، الشيء الوحيد فوق المساءلة هو شارة النادي. لا يوجد لاعب فوق المساءلة. الأمر لا يتعلق بالمكانة، أو شارة القيادة أو المبلغ المدفوع للتعاقد معه. ما يجعل اللاعب فوق المساءلة هو مستواه على أرض الملعب".

ورغم ذلك أكد مورينيو أن فينيسيوس سيبدأ أساسياً الأربعاء ضد لايبتسيغ، من دون أن يحدد ما إذا كان سيحل بدلاً من ديوماندي الذي يواجه فريقه السابق، أم لا.

وقال المدرب البالغ من العمر 63 عاماً "لا أستطيع الإفصاح عن التفاصيل. فينيسيوس جناح أيسر. قد أتمكن من توظيفه في مراكز أخرى، في بعض الحالات، لكن هذا مركزه. هذا كل ما يمكنني تأكيده. ديومانديه ليس بحاجة لمعرفة ما إذا كان سيلعب أم لا، لذا سترون غداً".

واختتم مورينيو حديثه قائلاً: "أُدرك تماما التوقعات العالية في ريال مدريد. لقد قضيت هنا ثلاث سنوات، ولا يزال أمامنا عمل كثير لنقوم به من أجل التطور. لكنني منفتح على التحليل، وفهم الأمور، والبحث عن حلول".