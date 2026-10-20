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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. عودة فينيسيوس وميليتاو

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة لايبزيج، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

عودة فينيسيوس وميليتاو لقائمة ريال مدريد

وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو، في دفعة قوية للفريق قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة، التي يسعى خلالها ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة.

قائمة ريال مدريد أمام لايبزيج

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، برناردو سيلفا، تياغو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، كريستيان إسبينوزا، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

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