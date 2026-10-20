حسين عبداللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت بكأس الخليج

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب الكويت في ثانية مباريات منتخبنا، في بطولة كأس الخليج.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: أمير حسن - آدم يوسف - محمد السيد ( الديزل ) - عزت عبدالمعز

خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبدالرحيم - محمد جمال - أحمد صفوت - دانيال تامر.

خط الهجوم: عبد العزيز خالد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد عبيد

عبدالعزيز محمود

ياسين تامر

عادل علاء

سيف كريم

آدم القزاز

يوسف عبدالله

زياد سعودي

سيف أمير

أدهم حسيب

خالد مختار

خالد محمود.